Netflix plant womöglich Live-Sport-Event

15. Juni 2023 - Netflix möchte seine Sportsparte ausbauen und plant offenbar sogar den ersten Live-Sport-Event. Dabei soll es sich um eine Golf-Übertragung handeln.

Der Streaming-Riese Netflix hat in jüngster Zeit sein Angebot an Sportinhalten kontinuierlich ausgebaut. Insbesondere die Serie Drive to Survive, welche die Formel 1 Saison nacherzählt, ist für Netflix ein grosser Erfolg. Full Swing, eine Doku, welche professionelle Golfer bei ihrer Arbeit begleitet, ist ebenfalls bereits verfügbar. Demnächst folgt mit Quarterback eine weitere Serie dieser Art, die sich auf die National Football League (NFL) bezieht. Nun hegt Netflix sogar Pläne, Live-Sport auszustrahlen, wie das "Wall Street Journal" berichtet Konkret schreibt das amerikanische Medium, dass Netflix ein Golf-Turnier mit prominenter Besetzung – unter anderem Fahrer der Formel 1 und Full-Swing-Profis – plant. Allerdings befindet sich alles noch in einem frühen Stadium, bestätigt ist noch nichts. Doch weil immer mehr Streaming-Anbieter Sportinhalte, auch live, anbieten, sieht sich Netflix gezwungen, mitzuziehen. Es ist jedoch zu bezweifeln, dass Netflix Events der Spitzenklasse live überträgt und somit die klassischen TV-Sender konkurriert, da die Lizenzkosten sehr hoch sind. (adk)