Streaming in der Schweiz: Netflix vor Disney+ und Prime Video

(Quelle: Justwatch.com)

16. Januar 2023 - Netflix liegt in der Schweiz unter den Streaming-Anbietern nach wie vor mit Abstand an der Spitze, hat aber seit Anfang 2022 an Marktanteil eingebüsst.