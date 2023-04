Streaming-Anbieter legen in der Schweiz zu - ausser Netflix

(Quelle: Unsplash / Freestocks)

25. April 2023 - Jüngsten Zahlen zufolge steigt die Nutzung der verschiedenen Streaming-Dienste, die in der Schweiz verfügbar sind. Einzige Ausnahme: Branchenprimus Netflix.

Die Nutzung von Videostreaming-Angeboten in der Schweiz steigt. Das zeigen Zahlen von Moneyland.ch , die auf einer repräsentativen Online-Umfrage mit gut 1500 Befragten basieren. Von diesen haben 92 Prozent angegeben, mindestens einen Streaming-Dienst zu nutzen. Dabei klar am populärsten ist Youtube, das von 80 Prozent der Befragten genutzt wird. Youtube liegt dabei über alle Altersgruppen hinweg vorne. Spannend: 9 Prozent bezahlen inzwischen für das kostenpflichtige Youtube-Premium-Angebot. Im letzten Jahr waren es erst 4 Prozent.Am zweithäufigsten konsumiert in der Schweiz wird Netflix, das von 58 Prozent der Befragten genutzt wird. Allerdings konnte Netflix im Vergleich zum Vorjahr die Nutzung nicht steigern – als einziger von Moneyland.ch abgefragter Dienst. Das zeigt, dass es für Netflix zunehmend schwierig wird, neue Kunden zu gewinnen. Am zweithäufigsten genutzt in der Schweiz wird Disney Plus mit 30 Prozent (Vorjahr 22%), vor Amazon Prime Video mit 23 Prozent (15%) und Apple TV Plus mit 19 Prozent (11%).