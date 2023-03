Blue TV mutiert zum Streaming-Anbieter

(Quelle: Sky)

2. März 2023 - Um das Streaming-Angebot zu vergrössern, kooperiert Swisscom mit namhaften Grössen. Ausserdem wird auch das herkömmliche Fernsehen um aus dem Streaming bekannte Funktionen ergänzt.

Um den grossen Streaming-Konkurrenten wie Netflix oder Disney+ Paroli zu bieten, holt Swisscom Sky, National Geographic und Warner/Discovery ins Boot und lanciert das Angebot Blue Premium. Darin enthalten sind der Sky Show Entertainment-Pass mit international beliebtesten Serien von HBO, Showtime und den Eigenproduktionen von Sky den einzigartigen Sky Originals. Hinzu kommen über 40 lineare Sender mit vordefiniertem Programm, worunter auch Doku- und Cartoon-Sender vertreten sind. Blue Premium ist ab sofort für 19.90 Franken im Monat erhältlich. Kunden mit dem Abo Blue XL für 49.90 Franken im Monat haben Blue Premium in ihrem Abo integriert.Einen Hauch Streaming bekommt zudem auch das klassische TV-Angebot von Blue. Die ab dem 9. März verfügbare Funktion myTV schlägt den Nutzern aufgrund der bisherigen Nutzung mehrere personalisierte Rubriken vor und weist auf häufig geschaute Sendungen hin. So wird man beispielsweise informiert, wenn eine neue Staffel verfügbar ist. Das neue Feature ist für alle Kunden kostenlos, welche die Replay-Funktion in ihrem Paket haben. "Damit kompensiert myTV einen grossen Nachteil des linearen Fernsehens", erklärt Dario Vieceli, Head of TV & Smart Products bei Swisscom. Wer sich lieber selber im TV-Angebot zurechtfindet, kann die Funktion in den Einstellungen auch deaktivieren. (adk)