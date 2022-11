Swisscom lanciert 5G-Abo fürs Auto

(Quelle: BMW)

9. November 2022 - Autofahrer können in Zukunft ihr Smartphone zu Hause lassen: Swisscom kündigt zusammen mit BMW das erste 5G-Auto und eine entsprechende Multi-Device-Option an.

Kunden mit einem bestehenden Blue-Mobile- oder Natel-Go-Abonnement finden in den Multi-Device-Optionen ab sofort die neue Auswahlmöglichkeit "Cars & Mobilities". Damit kann der bestehende Handyvertrag, wie beispielsweise für eine Smartwatch oder ein Tablet, mit einer E-Sim für 10 Franken pro Monat auf ein Fahrzeug ausgeweitet werden.Natürlich lanciert Swisscom diese neue Option nicht einfach so, sondern zusammen mit BMW. Der Autohersteller bringt mit dem iX laut Swisscom-Medienmitteilung nämlich gleichzeitig als erster Premium-Hersteller den Mobilfunkstandard 5G in ein weltweit verfügbares Serienfahrzeug. Die entsprechende Technologie wird von BMW Personal E-SIM genannt.