Netflix streicht womöglich Basis-Abo

Der günstigste Start in die Netflix-Welt kostet hierzulande derzeit 11.90 Franken pro Monat. Mit diesem Tarif können Konsumenten die Inhalte in HD-Qualität werbefrei konsumieren. Dem Einstiegsabo ist jedoch eine unsichere Zukunft beschert. Wie Netflix im Quartalsbericht zum Geschäftsjahr 2023 darlegt , wird besagtes Basis-Abo in jenen Ländern gestrichen, welche bereits ein werbeunterstütztes Abo kennen. Konkret ist das derzeit in Grossbritannien, Kanada und Deutschland der Fall. Dort bietet der Streaming-Gigant ein noch billigeres Abo für umgerechnet sechs Franken monatlich an, dafür müssen die Kunden wie im herkömmlichen Fernsehen Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.In der Schweiz ist das werbeunterstützte Abo nicht verfügbar und Netflix äussert sich auch nicht zu den Plänen, ob und wann das Basis-Abo dem Werbeabo zum Opfer fallen würde. Netflix verkauft die Änderung in den betroffenen Ländern als «günstigere Möglichkeit, die Inhalte zu geniessen», doch der eigentliche Hintergedanke dürften die höheren Einnahmen sind. Ein Abonnent, welcher das werbeunterstützte Abo nutzt, wirft mehr Geld ab als einer, welcher das Basis-Abo finanziert. Das Unternehmen rechnet wahrscheinlich damit, dass Kunden eher zum günstigeren Werbeabo als zum nächstteureren Standard-Abo (18.90 Franken) greifen.Netflix zählt gemäss den jüngsten zahlen weltweit rund 260 Millionen Abonnenten und hat im letzten Quartal 2023 938 Millionen Dollar eingenommen. Dies entspricht einem Wachstum von 12,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. (dok)