Aus für Basis-Abo: Netflix macht Ernst

Netflix weitet die Abschaltung des Basis-Abos ("Swiss IT Magazine" berichtete ) mit 720p-Auflösung Stück für Stück aus. Nun ist nach den USA offenbar auch bald Europa an der Reihe. Wie mehrere Reddit-Nutzer berichten ( via "The Verge"), bekamen jüngst Nutzer in Kanada und Grossbritannien Nachrichten, dass ihr 720p-Abo – das aktuell günstigste werbefreie Abo beim Streaming-Dienst – bald nicht mehr verfügbar sein wird. Als Alternativen stehen den Nutzern das billigere Abo mit Werbung oder das teurere HD-Abo zur Verfügung. Ersteres kostet knapp 7 und Letzteres 15.49 US-Dollar.Die Nachricht, die bei den betroffenen Nutzern auf dem Bildschirm erscheint, definiert das genaue Ablaufdatum des aktuellen Abis mit der Aufforderung, ein neues Abo auszusuchen, um weiter Netflix nutzen zu können.Laut dem Bericht ist das klare Ziel, mehr Nutzer für die werbeunterstützte Version des Streaming-Abos zu gewinnen. Weltweit haben bereits über 40 Millionen Nutzer dieses abonniert. Wann in der Schweiz die Daumenschraube für den Wechsel angelegt wird, ist derzeit noch unbekannt. (win)