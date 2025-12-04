Die Google-Suchbegriffe des Jahres 2025



Traditionell im Dezember veröffentlicht Google jeweils die Suchbegriffe, nach der die Schweiz im sich zu Ende neigenden Jahr gesucht hat. Dabei werden nicht die meistgesuchten Begriffe publiziert – da diese sich wohl Jahr für Jahr stark ähneln würden (Wetter, Fahrplan etc.) –, sondern die Begriffe, die in der Schweiz im Verlauf des Jahres im Vorjahresvergleich den deutlichsten Anstieg verzeichnet haben. Nachfolgenden die jeweils zehn Top-Suchanfragen 2025 verschiedener Kategorien:

Allgemeine Suchbegriffe Der US-amerikanische Aktivist Charlie Kirk, der bei einem Attentat ums Leben kam, der Bergsturz in Blatten sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dominierten die allgemeinen Suchanfragen.



Der US-amerikanische Aktivist Charlie Kirk, der bei einem Attentat ums Leben kam, der Bergsturz in Blatten sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten dominierten die allgemeinen Suchanfragen.1. Charlie Kirk2. Blatten3. Iran Israel4. Fussball-EM Frauen5. Diogo Jota6. Deepseek7. Monster: Die Geschichte von Ed Gein8. Labubu9. Ozzy Osbourne10. ESAF

Schlagzeilen Identisch das Podest auch bei den Schlagzeilen des Jahres: Charlie Kirk, Blatten und Iran sowie Israel beschäftigten Herr und Frau Schweizer bei der Newssuche.



Identisch das Podest auch bei den Schlagzeilen des Jahres: Charlie Kirk, Blatten und Iran sowie Israel beschäftigten Herr und Frau Schweizer bei der Newssuche.1. Charlie Kirk2. Blatten3. Iran Israel4. ESC Basel5. Louvre-Kunstraub6. Air India7. Donald Trump Zölle Schweiz8. Aschaffenburg9. Nicolas Sarkozy10. Papstwahl

Persönlichkeiten Schweiz Der neu gewählte Bundesrat Martin Pfister führt die Liste der meistgesuchten Schweizer Persönlichkeiten an. Er übernahm im April das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Hinter ihm folgen Hazel Brugger, Co-Moderatorin des Eurovision Song Contest in Basel, sowie der verunfallte Moto3-Pilot Noah Dettwiler.



Der neu gewählte Bundesrat Martin Pfister führt die Liste der meistgesuchten Schweizer Persönlichkeiten an. Er übernahm im April das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Hinter ihm folgen Hazel Brugger, Co-Moderatorin des Eurovision Song Contest in Basel, sowie der verunfallte Moto3-Pilot Noah Dettwiler.1. Martin Pfister2. Hazel Brugger3. Noah Dettwiler4. Camille Rast5. Pia Sundhage6. Malorie Blanc7. Zoë Më8. Belinda Bencic9. Armon Orlik10. Livia Peng

Persönlichkeiten Im Bereich internationaler Persönlichkeiten verzeichnete



Im Bereich internationaler Persönlichkeiten verzeichnete Google starkes Interesse an Rapper Haftbefehl, der durch eine Netflix-Dokumentation in den Fokus rückte. MrBeast, einer der grössten YouTuber weltweit, sowie Tech-CEO Andy Byron, bekannt durch einen Zwischenfall bei einem Konzert der Band Coldplay, folgen auf den weiteren Plätzen.1. Haftbefehl2. MrBeast3. Andy Byron4. Robert Francis Prevost5. Lamine Yamal6. Jimmy Kimmel7. Zohran Mamdani8. Kendrick Lamar9. Greta Thunberg10. Friedrich Merz

Serien Bei den Serien war das Interesse an "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" besonders gross. Ebenfalls häufig gesucht wurden "Squid Game" und "Adolescence".



Bei den Serien war das Interesse an "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" besonders gross. Ebenfalls häufig gesucht wurden "Squid Game" und "Adolescence".1. Monster: Die Geschichte von Ed Gein2. Squid Game3. Adolescence4. Ginny & Georgia5. White Lotus6. Winter Palace7. Severance8. The Summer I Turned Pretty9. Good American Family10. Kpop Demon Hunters

Abschiede Im Bereich der Abschiede sorgte erneut das Attentat auf Charlie Kirk für Suchanstiege, gefolgt vom tödlichen Unfall des Fussballspielers Diogo Jota und dem Tod von Musiker Ozzy Osbourne.



Im Bereich der Abschiede sorgte erneut das Attentat auf Charlie Kirk für Suchanstiege, gefolgt vom tödlichen Unfall des Fussballspielers Diogo Jota und dem Tod von Musiker Ozzy Osbourne.1. Charlie Kirk2. Diogo Jota3. Ozzy Osbourne4. Robert Redford5. Xatar6. Diane Keaton7. Michelle Trachtenberg8. Gene Hackman9. Val Kilmer10. Papst Franziskus

Fragen an Google Nebst den Suchbegriffen veröffentlich



Was-Fragen

1. Was bedeutet "6-7"?

2. Was bedeutet Tralalero Tralala?

3. Was für Tiere sind Argonauten?

4. Was ist demisexuell?

5. Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem?

6. Was bedeutet Sigma?

7. Was bedeutet QR?

8. Was ist Meta AI bei Whatsapp?

9. Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk?

10. Was bedeutet Goonen? Nebst den Suchbegriffen veröffentlich Google jeweils auch, welche Fragen an die Suchmaschine gestellt werden. Unter den „Warum“-Fragen stand das Waldbrandgeschehen in Los Angeles im Vordergrund. Bei den „Wie“-Fragen dominierte die Frage nach der Anzahl der Herzen eines Tintenfisches, bei den „Was“-Fragen ging es oft um Jugendkultur und Internetphänomene.1. Warum brennt es in Los Angeles?2. Warum ist der Himmel so trüb?3. Warum wird Cucurella ausgebuht?4. Warum greift Israel den Iran an?5. Warum spielt Alisha Lehmann nicht bei der EM?6. Warum ist Australien beim ESC?7. Warum will Trump Grönland?8. Warum muss Sarkozy ins Gefängnis?9. Warum nehme ich nicht ab?10. Warum ist Elton nicht mehr bei "Wer weiss denn sowas"?1. Wie viele Herzen hat ein Tintenfisch?2. Wie alt ist der neue Papst?3. Wie viele Kühe gibt es in der Schweiz?4. Wie viele Zehen hat eine Giraffe?5. Wie viele Menschen waren auf dem Mond?6. Wie viele Bilder verkaufte van Gogh zu Lebzeiten?7. Wie viele Kanten hat ein Würfel?8. Wie viele Kardinäle gibt es?9. Wie viele Gänge am ESAF?10. Wie alt ist Zahide?1. Was bedeutet "6-7"?2. Was bedeutet Tralalero Tralala?3. Was für Tiere sind Argonauten?4. Was ist demisexuell?5. Was ist das Symbol für Gold im Periodensystem?6. Was bedeutet Sigma?7. Was bedeutet QR?8. Was ist Meta AI bei Whatsapp?9. Was entsteht beim Abbrennen von Feuerwerk?10. Was bedeutet Goonen?