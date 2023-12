Danach suchte die Schweiz 2023

Wenig Überraschendes in der Kategorie Filme: Die beiden höchst unterschiedlichen Sommer-Blockbuster Oppenheimer und Barbie führen die Liste der Suchanfragen an, Avatar 2 komplettiert die Top drei.1. Oppenheimer2. Barbie Film3. Avatar 24. Everything Everywhere All at Once5. Fast X6. John Wick: Kapitel 47. Creed III8. Killer of the Flower Moon9. Sound of Freedom10. Mission: Impossible 7

Fragen an Google

Via Google werden bekanntlich nicht nur Begriffe gesucht, sondern häufig auch Fragen in ganzen Sätzen gestellt. Auch hier zeigt sich, wie sehr Künstliche Intelligenz Herr und Frau Schweizer bewegt hat – so sehr, dass Google dem Thema gleich eine eigene Liste spendierte.1. Was ist ChatGPT?2. Was ist KI?3. Wie kann man My AI auf Snapchat löschen?4. Was ist Deep Learning?5. Wie funktioniert KI?6. Wie bekommt man Snapchat AI?7. Wo wird KI eingesetzt?8. Welches ist die beste KI?9. Wer hat KI erfunden?10. Was kann KI heute?1. Wie viele Museen gibt es in der Schweiz?2. Wie viele Milchkühe gibt es in der Schweiz?3. Wie tief liegt die Titanic?4. Wie viele Länder gibt es?5. Wie nennt man Engel ohne Flügel?6. Wie lange dauert ein Bimester?7. Wie schlafen Wale?8. Wie viele internationale Enklaven gibt es in der Schweiz?9. Wie wird die Entstehung von Gesteinen bezeichnet?10. Wie viele Vulkane sind weltweit noch aktiv?1. Was ist ein Alle alle?2. Was ist PFAS?3. Was passiert mit den CS Aktien bei einer Übernahme?4. Was ist ein Kibbuz?5. Was ist eine Implosion?6. Was ist ein Palmendieb?7. Was ist ein Sonett?8. Was befindet sich im Schloss Aigle?9. Was sind Boomwhackers?10. Was verdient ein Nationalrat?1. Warum wurden Fake Lashes erfunden?2. Warum Krieg in Israel?3. Warum war Brian im Gefängnis?4. Warum gibt es Fasnacht?5. Warum fasten Muslime?6. Warum gibt es Erdbeben?7. Warum hatte Sarah Jessica Parker eine Leihmutter?8. Warum hat man Grübchen?9. Warum wird Glitzer verboten?10. Warum ist der Brienzersee so grün?