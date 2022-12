Das Google-Suchjahr im Zeichen der Ukraine, der Queen, Wordle und Tennis

(Quelle: SITM)

7. Dezember 2022 - Die Top-5-Suchbegriffe des Jahres 2022 auf Google heissen "Ukraine", "WM 2022", "Wordle", "Novak Djoković" sowie "Australian Open". Und: Was in Aargau oder in Basel gesucht wird, ist nicht dasselbe wie das, was in Zürich oder Bern gesucht wird.

Google hat einmal mehr die Suchtrends des Jahres für die Schweiz publiziert. Mittels insgesamt neun Listen zeigt der Suchmaschinenriese, was die Schweizer Bevölkerung in diesem Jahr bewegt hat, welche Menschen für Aufsehen gesorgt haben, welche Themen die Suche dominiert haben und welche Fragen Herr und Frau Schweizer an Google hatten.



Dabei hat sich gezeigt, dass – wenig überraschend – der Ukrainekonflikt eines der dominierenden Themen des Jahres war. Ebenfalls vorne in der Liste der Suchbegriffe des Jahres taucht zudem die Fussball-WM auf, das Online-Wortspiel Wordle sowie das Thema Tennis – einerseits in der Person von Novak Djoković, andererseits durch die Suche nach dem Australian Open.



Die Top-10-Suchbegriffe des Jahres heissen in der Schweiz laut Google somit:

1. Ukraine

2. WM 2022

3. Wordle

4. Novak Djoković

5. Australian Open

6. Nations League

7. Jeffrey Dahmer

8. Olympia 2022

9. Queen Elizabeth II

10. Johnny Depp



Nebst den Suchbegriffen des Jahres publiziert Google ausserdem, nach welchen Schweizer sowie nach welchen internationalen Persönlichkeiten 2022 hierzulande gesucht wurde.



Persönlichkeiten Schweiz 2022:

1. Roger Federer

2. Joel Wicki

3. Luzia Tschirky

4. Simonetta Sommaruga

5. Martina Hingis

6. Michelle Hunziker

7. Doris Leuthard

8. Marius Bear

9. Lukas Hartmann

10. Mathilde Gremaud



Persönlichkeiten International 2022:

1. Novak Djoković

2. Johnny Depp

3. Vladimir Putin

4. Amber Heard

5. Will Smith

6. Rafael Nadal

7. Simon Leviev

8. Anna Delvey

9. Shakira

10. Sanna Marin

Weitere Listen, die Google anlässlich des Year in Search publiziert hat, betreffen Schlagzeilen und Aufreger, Abschiede – also der Personen, die dieses Jahr von der Welt gingen – sowie Serien-Highlights.



Schlagzeilen und Aufreger:

1. Ukraine

2. Novak Djoković

3. Jeffrey Dahmer

4. Vladimir Putin

5. CS Aktie

6. Affenpocken

7. Roger Federer

8. Will Smith

9. Erdbeben Schweiz

10. Benzinpreise Schweiz



Abschiede 2022:

1. Queen Elizabeth II

2. Anne Heche

3. Gaspard Ulliel

4. Aaron Carter

5. Olivia Newton John

6. Ivana Trump

7. Jean-Pierre Pernaut

8. Endo Anaconda

9. Ray Liotta

10. Taylor Hawkins



Serien-Highlights 2022:

1. Dahmer

2. Stranger Things

3. Euphoria

4. House of the Dragon

5. Inventing Anna

6. The Watcher

7. Tinder Swindler

8. The Witcher

9. Sandman

10. Moon Knight



Wie erwähnt hat Google ausserdem aufgelistet, welche Fragen in der Schweiz heuer am häufigsten in die Suchmaschine eingegeben wurden – aufgeschlüsselt nach Wie-, Was- und Warum-Fragen.



Wie-Fragen 2022:

1. Wie lange ist Omikron ansteckend?

2. Wie viele Wasserkraftwerke gibt es in der Schweiz?

3. Wie alt ist Putin?

4. Wie nennt man ältere Influencer?

5. Wie lang ist der Äquator?

6. Wie lange leben Zwerge?

7. Ab wie viel Grad hat man Fieber?

8. Wie viele Länder gibt es auf der Erde?

9. Wie alt ist Prinz Charles?

10. Wie viele Käsesorten gibt es in der Schweiz?



Was-Fragen 2022:

1. Was ist ein Oligarch?

2. Was ist die NATO?

3. Was ist 2G-Plus?

4. Was tun bei einem Wespenstich?

5. Was sind Sanktionen?

6. Was ist Aphasie?

7. Was ist neu bei iOS 16?

8. Was tun, wenn man Corona positiv ist?

9. Was will Putin?

10. Was ist ADS?



Warum-Fragen 2022:

1. Warum greift Russland die Ukraine an?

2. Warum ist der Himmel gelb heute?

3. Warum steigen die Benzinpreise?

4. Warum heisst es Albanifest?

5. Warum ist der Himmel blau?

6. Warum fasten Muslime?

7. Warum spielt Sommer heute nicht?

8. Warum ist die Erde rund?

9. Warum gähnen wir?

10. Warum ist die Banane krumm?



