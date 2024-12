Das suchte die Schweiz 2024

Nach was hat die Schweiz in diesem Jahr gesucht? Diese Frage beantworte Google einmal mehr mit den Ergebnissen des Year in Search. Dabei werden jeweils die Begriffe vorgestellt, die im Vergleich zum Vorjahr einen besonders grossen Anstieg in der Google Suche verzeichneten. So soll man einen Eindruck bekommen, welche Themen die Menschen in der Schweiz ganz besonders interessiert haben. Würde man einfach die meistgesuchten Begriffe ausweisen, würden sich die Listen Jahr für Jahr mit Suchanfragen-Evergreens wie "SBB-Fahrplan" oder "Wetterbericht" doch stark ähneln.

Bei den allgemeinen Suchbegriffen dominierten 2024 Anlässe wie die Fussball-EM in Deutschland, der Eurovision Song Contest, der an Nemo ging, oder die Copa America – die südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft.



Top 10 allgemeine Suchbegriffe:

1. Fussball-EM

2. Nemo

3. Copa America

4. Donald Trump

5. Liam Payne

6. Olympia: Sportklettern Kombination

7. Kate Middleton

8. Alain Delon

9. US-Wahlen

10. Kamala Harris



Was die Schlagzeilen anging, bewegte der Top des Musikers Liam Payne die Suchenden. Auch der Fall der Politikerin Sanija Ameti sowie die Kontroverse um das Geschlecht der algerische Boxerin Imane Khelif wurden 2024 oft gesucht.



Top 10 Schlagzeilen:

1. Liam Payne

2. Sanija Ameti

3. Imane Khelif

4. Taylor Swift

5. Polarlichter Schweiz

6. P. Diddy

7. Ralf Schumacher

8. Bürgenstock

9. Dubai-Schokolade

10. Misox



Was Schweizer Persönlichkeiten angeht, stehen erneut Nemo sowie die Politikerin Sanija Ameti. Komplettiert werden die Top drei von Fussballer Xherdan Shaqiri, der zum FC Basel zurückkehrte. Bei den internationalen Persönlichkeiten bewegte der US-Wahlkampf mit Donald Trump und Kamala Harris, ausserdem die an Krebs erkrankte Kate Middleton.



Top 10 Persönlichkeiten Schweiz:

1. Nemo

2. Sanija Ameti

3. Xherdan Shaqiri

4. Murat Yakin

5. Dan Ndoye

6. Rubén Vargas

7. Kwadwo Duah

8. DJ Bobo

9. Breel Embolo

10. Roman Josi





Top 10 Persönlichkeiten International:

1. Donald Trump

2. Kate Middleton

3. Kamala Harris

4. Lamine Yamal

5. Joe Biden

6. Imane Khelif

7. Taylor Swift

8. Kendji Girac

9. P. Diddy

10. Simone Biles



Eine eigene Kategorie bilden beim Year in Search heuer auch Sportler und Sportlerinnen – schliesslich war es ein Jahr der Sport-Grossveranstaltungen. Besonders grosses Interesse hatten die Schweizer und Schweizerinnen dabei an Fussballer Lamine Yamal, Boxerin Imane Khelif und Turnerin Simone Biles.



Top 10 Sportler/Sportlerin:

1. Lamine Yamal

2. Imane Khelif

3. Simone Biles

4. Xherdan Shaqiri

5. Jannik Sinner

6. Dan Ndoye

7. Nico Williams

8. Jude Bellingham

9. Rubén Vargas

10. Kwadwo Duah



Auch 2024 galt es wieder Abschied zu nehmen von nationalen und internationalen Persönlichkeiten. Am häufigsten gesucht wurde nach Boygroup-Star Liam Payne, gefolgt von Kinolegende Alain Delon und der tödlich verunglückten Schweizer Radfahrerin Muriel Furrer.



Top 10 Abschiede:

1. Liam Payne

2. Alain Delon

3. Muriel Furrer

4. Shannen Doherty

5. Michel Blanc

6. Franz Beckenbauer

7. Freddy Nock

8. Mike Lynch

9. Maggie Smith

10. Alexej Nawalny



Doch auf Google werden nicht nur Begriffe gesucht, sondern auf Fragen gestellt. Im Jahr 2'023 drehten sich viele der Wie-, Was- und Warum-Fragen ums Thema Künstliche Intelligenz. 2024 zeigen sich die in diesem Jahr besonders häufig nachgeschauten Fragen thematisch deutlich breiter gefächert.1. Wie viele Gemeinden hat die Schweiz?2. Wie viele Besucher hat der Europapark im Jahr?3. Wie alt ist Trump?4. Wie entstehen Polarlichter?5. Wie viele Ecken hat ein Stoppschild?6. Wie heisst der Urkontinent in der Kontinentalverschiebungstheorie?7. Wie alt ist Roland Kaiser?8. Wie feiert man den Nationalfeiertag in der Schweiz?9. Wie alt ist Nemo?10. Wie viele Bezirke hat der Kanton Freiburg?1. Was ist ein Talahon?2. Was ist non-binär?3. Was ist ein Pager?4. Was liegt mitten in der Schweiz?5. Was feiert man an Ostern?6. Was ist ein Glitzerkind?7. Was ist Fällelern?8. Was ist ein Kalifat?9. Was ist in Rafah passiert?10. Was hat der Hase mit Ostern zu tun?1. Warum spielt Shaqiri nicht?2. Warum klappern Störche?3. Warum regnet es so viel?4. Warum trägt Mbappe eine Maske?5. Tatort, warum Kritik?6. Warum nehme ich nicht ab?7. Warum greift Iran Israel an?8. Warum kein Fleisch an Karfreitag?9. Warum streiken die Bauern?10. Warum wird CPU kurz langsam beim Gaming?