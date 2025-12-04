Gemini fasst Ordnerinhalte in Google Drive automatisch zusammen

Wer in Drive einen Ordner öffnet, sieht neu am oberen Rand einen Bereich mit einer kurzen, automatisch erzeugten Übersicht zu den enthaltenen Dateien, bevor er oder sie in die Detailansicht geht. Laut Google
lassen sich von dort aus per Schaltfläche ausführlichere Zusammenfassungen anfordern oder im Seitenpanel gezielte Nachfragen stellen, etwa zu wichtigen Themen oder offenen Aufgaben in den Dokumenten. Die Funktion ersetzt bisherige Hinweise in der Ordneransicht durch KI-gestützte, kontextbezogene Kurzzusammenfassungen.
Nach Angaben von Google kann Gemini im Seitenpanel nun auch explizit auf einen bestimmten Ordner ausgerichtet werden, etwa indem dieser per @-Erwähnung angegeben oder per Drag and Drop in den Seitenbereich gezogen wird. Anschliessend lassen sich Fragen stellen wie "Dateien im @-Ordner zusammenfassen" oder "Welches Thema haben die Inhalte im @-Ordner". Unterstützt werden derzeit Textdokumente, PDFs, Tabellen und Präsentationen. Die neue Ordnerfunktion steht vorerst nur in englischer Sprache zur Verfügung und ist standardmässig aktiv, sofern im Konto die intelligenten Funktionen und die Personalisierung eingeschaltet sind. Der Bereich kann laut Google bei Bedarf eingeklappt oder über die Einstellungen ganz deaktiviert werden.
Google gibt an, dass die Verteilung schrittweise erfolgt und sich über mehrere Tage erstrecken kann. Zugriff erhalten den Angaben zufolge Nutzerinnen und Nutzer von Google Workspace in ausgewählten Business- und Enterprise-Editionen sowie Gemini-Add-ons, ausserdem Abonnenten von Google One AI Premium.
(dow)