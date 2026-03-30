iOS 27 öffnet Siri für weitere KI-Drittanbieter

Bereits heute können Nutzer des Apple-Sprachassistenten Siri Anfragen auf Wunsch an ChatGPT weitergeben. Mit iOS 27, das der Hersteller mit höchster Wahrscheinlichkeit an der kommenden WWDC ankündigen wird, sollen weitere KI-Chatbots und KI-Agenten eingebunden werden, wie Mark Gurman in einem aktuellen Bericht
meldet (Paywall).
Für die Integration externer Chatbots wird Apple
eine neue Extensions API für Siri veröffentlichen und seine Entwicklertools entsprechend anpassen. Auf dieser Basis können die Entwickler der verschiedenen Chatbot-Apps die Integration selbst vornehmen – und Apple könnte von ihnen Gebühren kassieren, wenn Nutzer via Siri ein Abo eines externen Chatbots lösen. Die Integration vom Dritthersteller-Angeboten in Siri erkennt die übrigen Anstrengungen für das "neue Siri", die Apple in die Wege leitet, darunter eine eigene Siri-App für die verschiedenen Plattformen von Apple und die Nutzung von Googles Gemini als Backend für die verbesserte Ausgabe von Siri.
(ubi)