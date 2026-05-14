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Revendo lanciert Handy-Abos mit Reparaturguthaben
Quelle: Revendo

Revendo lanciert Handy-Abos mit Reparaturguthaben

Revendo lanciert mit Revendo Mobile ein eigenes Mobilfunkangebot. Ein Teil der monatlichen Kosten wird als Guthaben für Reparaturen, Akkus oder den Kauf eines Refurbished-Geräts gutgeschrieben.
14. Mai 2026

     

Der Schweizer Refurbished-Anbieter Revendo erweitert sein Angebot um Mobilfunk-Abos. Mit Revendo Mobile wird das Basler Unternehmen zum Mobilfunkanbieter und will den Kauf, die Nutzung und den Werterhalt von Geräten stärker miteinander verbinden.

Das neue Angebot arbeitet mit einem sogenannten Revendo Credit. Dabei fliesst jeden Monat ein Teil des Abopreises als Guthaben auf das Kundenkonto. Dieses kann anschliessend online oder in einer Revendo-Filiale für eine Display-Reparatur, einen neuen Akku oder den Kauf eines refurbished Geräts eingesetzt werden. Zur Bezahlung von Mobilfunkrechnungen kann das Guthaben nicht genutzt werden.


"Die Schweizer zahlen jeden Monat für ein Handy-Abo – und verlieren dieses Geld. Wir kehren das um: Bei Revendo Mobile investiert dein Abo direkt in dein nächstes Gerät", sagt Revendo-Gründer Aurel Greiner (Bild, links). Mitgründer Laurenz Ginat (Bild, rechts) ergänzt: "Wer mit uns telefoniert, spart gleichzeitig und investiert so in Kreislaufwirtschaft."
Revendo Mobile startet mit vier Abo-Varianten, die laut Unternehmen alle über das Swisscom-Netz laufen. Swiss Start kostet 14 Franken pro Monat und umfasst unlimitierte Anrufe in der Schweiz sowie 5 GB Daten. Swiss Flat kostet 25 Franken und bietet unlimitierte Nutzung in der Schweiz sowie 1 GB Roaming in Europa. Europe kostet 39 Franken und umfasst zusätzlich Anrufe zwischen der Schweiz und der EU sowie 5 GB Roaming. Europe Max kostet 55 Franken und bietet neben unlimitierter Nutzung in der Schweiz 30 GB Roaming in Europa.


Ein Teil der monatlichen Kosten wird dabei, wie bereits erwähnt, als Revendo Credit gutgeschrieben. Je nach Abo sind das 2 Franken bei Swiss Start, 6 Franken bei Swiss Flat, 10 Franken bei Europe und 16 Franken bei Europe Max. Bei den unlimitierten Datenangeboten ist zudem ein Fullspeed-Kontingent von 40, 100 oder 200 GB enthalten. Ist dieses aufgebraucht, wird die Geschwindigkeit auf 1 Mbit/s reduziert. (dow)


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