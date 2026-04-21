Neuer Refurbished-Anbieter für die Schweiz

Mit Refurbed
tritt ein weiterer Player im Schweizer Refurbished-Markt an. Der österreichische Online-Marktplatz hat angekündigt, ab sofort auch hierzulande professionell aufbereitete Elektronikgeräte anzubieten und damit seine Präsenz in Europa zu erweitern.
Zum Start konzentriert sich Refurbed
in der Schweiz auf wiederaufbereitete Unterhaltungselektronik. Im Angebot stehen insbesondere Smartphones, Laptops und Tablets. Erste Haushaltsgeräte sind laut Unternehmen ebenfalls bereits verfügbar. Das Sortiment soll schrittweise um weitere Kategorien für Haushalt, Lifestyle und Büro ausgebaut werden. Genannt werden auch Sportausrüstung und weitere Produktgruppen.
Die Produkte werden nach Unternehmensangaben professionell aufbereitet, erneuert und geprüft. Zudem verspricht Refurbed Preisvorteile von bis zu 40 Prozent gegenüber Neugeräten.
Mit dem Schweizer Markteintritt setzt Refurbed seine europäische Expansion fort. Das 2017 in Wien gegründete Unternehmen, das europaweit 250 Mitarbeitende beschäftigt, ist nach eigenen Angaben inzwischen in 24 europäischen Ländern aktiv. Insgesamt umfasst das Sortiment rund 55'000 Refurbished-Produkte mit mindestens zwölf Monaten Garantie.
(mw)