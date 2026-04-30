Sunrise erhöht Mobile- und Internet-Abopreise per 1. August

Der Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise
hat angekündigt, per 1. August die Preise nach oben anzupassen. Im Privat- wie auch im Geschäftskundenbereich werden die monatlichen Grundgebühren um 1.50 Franken erhöht. Im Fall von Mehrfachabos, bei denen die Zweit- und Drittabos zum halben Preis angeboten werden, steigen die Grundkosten entsprechend um 75 Rappen. Die Preisanpassungen betreffen weiter auch die Mobile-Abopreise der Nebenmarken Yallo und Lebara, bei denen die monatlichen Preise im Bereich von 50 Rappen und 2 Franken steigen; in den meisten Fällen soll der Aufschlag einen Franken betragen.
Nicht von den Preisanpassungen betroffen sind spezifische Geschäftskundenangebote und massgeschneiderte B2B-Lösungen. Dasselbe gilt für die Nebenmarken Swype und Chmobile, Sunrise Prepaid- und Home-Security-Angebote und Zusatzdienste.
Nimmt man als Beispiel das Geschäftskunden-Abos Swiss Connect Global, das Sunrise für 49.95 Franken anbietet, erhöht sich hier der Preis ab dem 1. August auf 51.45 Franken, was einem Zuschlag von 3 Prozent entspricht. Damit ist die Preiserhöhung bei Geschäftskunden weniger drastisch ausgefallen als vor einem Jahr, als die Preise für Business-Abos im Schnitt um 3,8 Prozent angehoben wurden ("Swiss IT Magazine" berichtete).
Sunrise begründet den Schritt mit wachsenden Anforderungen an die Leistungsfähigkeit, Stabilität sowie Cyber- und Ausfallsicherheit der IT- und Netzinfrastruktur. Die Kunden will man per 1. Juni auf dem Rechnungsweg individuell informieren.
(rd)