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Microsoft behebt Outlook-Probleme bei iOS-Nutzern
Quelle: Tada Images - stock.adobe.com

Microsoft behebt Outlook-Probleme bei iOS-Nutzern

iOS-Nutzer konnten nicht mehr auf Outlook.com und Hotmail zugreifen. Microsoft hat das Problem mittlerweile behoben, allerdings sind iOS-Anwender angehalten, ihr Passwort erneut in den Einstellungen einzutippen.
28. April 2026

     

Microsoft untersuchte einer Meldung von "Bleeping Computer" zufolge Zugangsprobleme beim Maildienst Outlook.com. Betroffene User konnten sich nicht mehr am Dienst anmelden und hatten in der Folge keinen Mailzugriff. Wie Microsoft auf den Status-Seiten vermerkt, betraf das Problem iOS-Nutzer, die mit der Standard-Mail-App auf Outlook und Hotmail zugreifen wollten.

Damit iOS-Nutzer allerdings wieder auf Outlook zugreifen können, muss das Passwort entsprechend Microsofts Anweisungen in den Mailkonten-Einstellungen manuell eingegeben werden. Nur durch die Ausführung dieser Schritte lässt sich wieder auf Outlook und Hotmail zugreifen.


Mittlerweile erklärt Microsoft das Problem zwar für behoben, doch wird der Status von Outlook.com nach wie vor als beeinträchtigt germeldet. (rd)


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