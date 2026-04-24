Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3 und Co.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Audio angeführt von MP3Tag, einem praktischen Werkzeug für die Bearbeitung der ID3-Tags. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte MP3DirectCut, womit sich MP3s automatisch anhand der stillen Sequenzen aufteilen lassen. Den dritten Platz belegt Exact Audio Copy, ein CD-Ripper, der die Tracks im MP3-Format abspeichert.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3s präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

