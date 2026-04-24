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Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3 und Co.
Quelle: Depositphotos

Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3 und Co.

Wenn es um die Verwaltung und Bearbeitung von Audio-Dateien geht, bieten Freeware- und Open-Source-Tools wertvolle Dienste. Wir stellen jene 10 Audio-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
24. April 2026

     

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie Audio angeführt von MP3Tag, einem praktischen Werkzeug für die Bearbeitung der ID3-Tags. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte MP3DirectCut, womit sich MP3s automatisch anhand der stillen Sequenzen aufteilen lassen. Den dritten Platz belegt Exact Audio Copy, ein CD-Ripper, der die Tracks im MP3-Format abspeichert.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3s präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
Platz 10: fre:ac Free Audio Converter
Free Audio Converter hiess früher BonkEnc und ist ein Audio-CD-Ripper mit integriertem MP3-Encoder.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: Mixxx
Wie der Name andeutet, ist Mixxx eine DJ-Software, die sich gleichermassen für Einsteiger wie auch für fortgeschrittene DJs eignet.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: Audacity
Mit Audacity können Audiodateien wie WAV- oder MP3-Files bearbeitet werden, wobei sich die Tracks auch schneiden, mixen oder mit Filtern versehen lassen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: AIMP
AIMP ist ein Audio-Player, der vor kaum einem Format passen muss und beim Verwalten der Musiksammlung viel Komfort bietet.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: StreamWriter
StreamWriter bietet die Möglichkeit, beliebige Internet-Radiostationen aufzunehmen, wobei mehrere Streams parallel aufgezeichnet werden können.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: Monkeys Audio
Monkeys Audio erlaubt es, Audio-Daten verlustfrei ins APE-Format zu konvertieren.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 4: foobar2000
Foobar 2000 ist ein leistungsstarker Audio-Player, der sich dank der offenen Architektur durch zahlreiche Komponenten erweitern lässt.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Exact Audio Copy
Exact Audio Copy liest Audio-Tracks von CDs aus und speichert sie als WAV- oder MP3-Datei auf der Festplatte.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 2: mp3DirectCut
Wie der Name sagt, dient mp3DirectCut dem Editieren von MP3-Files, wobei das Tool in der Lage ist, stille Sequenzen automatisch aufzuspüren und eine automatische Aufteilung vorzunehmen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: Mp3Tag
Wie bereits der Name sagt, handelt es sich bei MP3Tag um einen Tag-Editor, der sich mit allen Versionen von MP3-Tags versteht.
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


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