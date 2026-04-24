Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen für MP3 und Co.

Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für Fotos und Grafiken
29. März 2026 - Wenn es um die Bearbeitung und Verwaltung von Bildmaterial geht, braucht es in den meisten Fällen keine Adobe-Anwendungen und kostenlose Freeware-Tools reichen vollends. Wir stellen jene 10 Grafik-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
Die 10 beliebtesten Gratis-Werkzeuge für die Datei-Pflege
15. März 2026 - Wenn es um die Verwaltung grosser Dateibestände geht, hat Windows nicht viel zu bieten und kaum ein Weg führt an den zahlreichen Freeware Tools vorbei. Wir stellen jene 10 Datei-Tools vor, die in den letzten 30 Tagen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Office
1. März 2026 - Kaum eine Aufgabe im Büro lässt sich nicht auch mit kostenlosen Freeware- und Open-Source-Apps erledigen. Wir stellen die 10 Office-Anwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.