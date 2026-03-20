Teams-Outlook-Add-in lässt klassisches Outlook crashen

Microsoft hat einem Bericht
von "Bleeping Computer" zufolge bestätigt, dass das Teams-Meeting-Add-in den klassischen Outlook-Client zum Absturz bringt. Bereits seit einigen Tagen berichten Anwender auf Reddit, die jüngste Version des Add-ins sorge dafür, dass Outlook beim Start abstürzt. Gemäss der Reddit-Diskussion steht das Problem im Zusammenhang mit der aktuellen Teams-Version, nicht aber mit älteren Versionen.
Wie Microsoft
mittlerweile via Admin Center
bestätigt hat, besteht ein Kompatibilitätsproblem mit der Add-In-Version 26043.2016.4478.2773, während frühere Versionen problemlos funktionieren würden. Betroffenen Anwendern wird empfohlen, sowohl Teams als auch Outlook auf den jüngsten Stand zu aktualisieren.
Weiter heisst es, man arbeite weiterhin an der Problemlösung und wolle das Kompatibilitätsproblem mit einem Fix aus der Welt schaffen, der mit der nächsten Update-Veröffentlichung verteilt werden soll. Schon am kommenden Montag will Microsoft in der Sache weitere Informationen liefern.
(rd)