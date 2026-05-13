cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Meta-Angestellte protestieren gegen Maus-Tracking
Quelle: Depositphotos

Meta-Angestellte protestieren gegen Maus-Tracking

Meta stösst mit seiner Datenerfassung am Arbeitsplatz auf wachsenden Widerstand. Mitarbeitende in den USA wehren sich gegen eine Tracking-Software, die kurz vor weiteren Stellenkürzungen für zusätzliche Unruhe sorgt.
13. Mai 2026

     

Bei Meta nimmt der interne Protest gegen die Erfassung von Arbeitsdaten zu. Der Konzern hatte US-Angestellte zuvor über ein Tool informiert, das unter anderem Tastaturanschläge, Mausbewegungen und Bildschirminhalte für das Training von KI-Agenten aufzeichnet ("Swiss IT Magazine" berichtete). Nun ist aus der Kritik ein sichtbarer Protest geworden.

Wie "Reuters" (Paywall) berichtet, haben Angestellte in mehreren US-Büros Flugblätter verteilt und zur Unterzeichnung einer Online-Petition aufgerufen. Die Zettel lagen demnach unter anderem in Sitzungszimmern, auf Verkaufsautomaten und in Toilettenräumen aus. Darauf werde gefragt, ob man in einer "Employee Data Extraction Factory" arbeiten wolle.


Die Aktion kommt rund eine Woche bevor Meta weitere 10 Prozent der Belegschaft abbauen will. Viele Mitarbeitende sehen die Tracking-Software laut dem Bericht deshalb auch im Zusammenhang mit den KI-Plänen und den geplanten Entlassungen. Sie befürchten, mit ihren eigenen Arbeitsdaten Systeme zu trainieren, die ihre Aufgaben später automatisieren könnten.

Meta verteidigt das Vorgehen. Ein Sprecher verwies gegenüber der Nachrichtenagentur auf eine frühere Stellungnahme des Unternehmens. Wenn Meta KI-Agenten entwickeln wolle, die Menschen bei alltäglichen Aufgaben am Computer helfen, bräuchten die Modelle reale Beispiele dafür, wie Menschen Computer tatsächlich nutzen. Dazu gehörten etwa Mausbewegungen, Klicks auf Schaltflächen oder das Navigieren durch Menüs. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Meta trackt Tastatur- und Mauseingaben seiner Angestellten

 22. April 2026 - Meta informiert seine US-Angestellten, dass deren Tastaturanschläge und Mausbewegungen künftig aufgezeichnet werden. Die Massenüberwachung der Belegschaft, die in Europa wahrscheinlich nicht einmal legal wäre, wird mit dem Sammeln von KI-Trainingsdaten gerechtfertigt.

Protest gegen Gesichtserkennung in Metas AI Glasses

 15. April 2026 - Laut internen Dokumenten und Insiderstimmen arbeitet Meta wieder an einem Programm für Gesichtserkennung, dieses Mal für seine Smart Glasses. Nun wird breiter Protest laut – Meta soll das Vorhaben noch vor dem Launch aufgeben.

Meta erstellt KI-Version von Mark Zuckerberg

 14. April 2026 - Damit sich die Mitarbeitenden vom Meta stärker mit dem Firmengründer Mark Zuckerberg verbunden fühlen können, erstellt das Unternehmen eine KI-gestützte 3D-Version des CEO, mit der sich die Belegschaft unterhalten kann.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Aus welcher Stadt stammten die Bremer Stadtmusikanten?
Informatik als Handwerk: Praxisnahe ICT‑Weiterbildungen an der STFW
Digitale Souveränität - fünf Handlungsempfehlungen
IBM FlashSystem 2026: Der schnelle Speicher mit KI-Immunsystem
Vom Dokument zur Entscheidungsplattform
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER