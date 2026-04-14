Meta erstellt KI-Version von Mark Zuckerberg

Meta
erstellt laut Quellen, die mit der Materie vertraut sind, eine KI-generierte Version von Mark Zuckerberg, Unternehmensgründer und CEO. Dies berichtet die "Financial Times"
(Paywall). Zweck des Zuckerberg-Bots ist die Interaktion mit den Angestellten. Ein fotorealistisches, KI-gestütztes 3D-Abbild des Firmenchefs soll Unterhaltungen in Echtzeit führen können. Die Belegschaft soll sich so vermehrt mit dem Gründer verbunden fühlen können.
Die nicht näher genannten Quellen bezeichnen das Projekt als prioritär innerhalb des Unternehmens. Trainiert wird der künstliche Mark Zuckerberg anhand der Verhaltensweisen, des Tonfalls, der Stimme, der Bilder und der öffentlich zugänglichen Äusserungen des Multimilliardärs. Weiter sollen die aktuellen Firmenstrategien in das KI-Modell einfliessen. Es bleibt abzuwarten, wie sich eine KI, die mit Zuckerbergs Persönlichkeitsmerkmalen trainiert wurde, konkret verhalten wird – scherzhaft wird der Firmengründer des Öfteren als Roboter oder Alien bezeichnet, der sich als Mensch ausgibt, dies unter anderem wegen seines emotionslosen Auftretens beim Kongresshearing zum Cambridge-Analytica-Skandal im Jahr 2018.
(ubi)