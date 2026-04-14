cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Meta erstellt KI-Version von Mark Zuckerberg
Quelle: Depositphotos

Meta erstellt KI-Version von Mark Zuckerberg

Damit sich die Mitarbeitenden vom Meta stärker mit dem Firmengründer Mark Zuckerberg verbunden fühlen können, erstellt das Unternehmen eine KI-gestützte 3D-Version des CEO, mit der sich die Belegschaft unterhalten kann.
14. April 2026

     

Meta erstellt laut Quellen, die mit der Materie vertraut sind, eine KI-generierte Version von Mark Zuckerberg, Unternehmensgründer und CEO. Dies berichtet die "Financial Times" (Paywall). Zweck des Zuckerberg-Bots ist die Interaktion mit den Angestellten. Ein fotorealistisches, KI-gestütztes 3D-Abbild des Firmenchefs soll Unterhaltungen in Echtzeit führen können. Die Belegschaft soll sich so vermehrt mit dem Gründer verbunden fühlen können.


Die nicht näher genannten Quellen bezeichnen das Projekt als prioritär innerhalb des Unternehmens. Trainiert wird der künstliche Mark Zuckerberg anhand der Verhaltensweisen, des Tonfalls, der Stimme, der Bilder und der öffentlich zugänglichen Äusserungen des Multimilliardärs. Weiter sollen die aktuellen Firmenstrategien in das KI-Modell einfliessen. Es bleibt abzuwarten, wie sich eine KI, die mit Zuckerbergs Persönlichkeitsmerkmalen trainiert wurde, konkret verhalten wird – scherzhaft wird der Firmengründer des Öfteren als Roboter oder Alien bezeichnet, der sich als Mensch ausgibt, dies unter anderem wegen seines emotionslosen Auftretens beim Kongresshearing zum Cambridge-Analytica-Skandal im Jahr 2018. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Mark Zuckerberg zieht dem Metaverse den Stecker

 19. März 2026 - Die Virtual-Reality-Welt Meta Horizon wird per Mitte Juni 2026 eingestellt. Nach enormen Verlusten im VR-Geschäft liegt der Fokus des Zuckerberg-Konzerns künftig vermehrt auf Wearables wie Smart Glasses und Künstlicher Intelligenz.

Meta patentiert eine KI, die Profile Verstorbener weiterführt

 18. Februar 2026 - Meta hat ein Patent erhalten, das eine KI zur Simulation echter Nutzer in sozialen Netzwerken beschreibt. Die Technik soll Profile übernehmen können, wenn jemand verstirbt oder längere Zeit inaktiv ist.

Facebook korrigiert nach oben: Cambridge Analytica bekam wohl 87 Millionen Daten

 5. April 2018 - Der Wahlkampf-Datenskandal bei Facebook weitet sich aus. So hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben, dass nicht 50 Millionen, sondern sogar 87 Millionen Nutzerdaten an Cambridge Analytica geflossen sein könnten. Zuckerberg muss sich demnächst vor dem US-Kongress wegen der Affäre verantworten.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Welche Farbe hatte Rotkäppchens Kappe?
CRA umsetzen, ohne Entwicklung auszubremsen
Meetingräume: Die Erfolgsfaktoren
Smarte Analyseplattform statt MDM
Meetings, die einfach funktionieren
UMB kreiert Zeit für inspirierende Meetingkultur bei BLS
Automatisierung braucht Prozesswissen
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER