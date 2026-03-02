Apple ersetzt Core ML durch Core AI

Es ist bekannt, dass Apple
an einer Neufassung seiner KI-Anstrengungen arbeitet. So soll Googles KI Gemini beigezogen werden, um unter anderem aus Siri einen echten KI-Chatbot zu machen. Was an der Oberfläche neu werden soll, hat auch für Entwickler Konsequenzen. Laut Mark Gurman
von "Bloomberg" (Paywall) will Apple mit den neuen Betriebssystemen iOS, iPadOS und MacOS 27, die wohl an der WWDC im Juni angekündigt und vorgestellt und im Herbst 2026 eingeführt werden, das gute alte KI-Framework Core ML durch ein neues ersetzen. Dieses soll den Namen Core AI tragen.
Neben technischen Gründen dürfte bei der Entscheidung für ein neues Framework beziehungsweise für den neuen Namen auch das Marketing eine Rolle spielen. Das ML in Core ML steht bekanntlich für Machine Learning. Und diese Disziplin der künstlichen Intelligenz hat schon etliche Jährchen auf dem Buckel. Core AI klingt moderner und passt besser in die heutige Zeit. Zu den technischen Details des neuen Frameworks ist natürlich noch nichts bekannt. Grundsätzlich dürfte es aber dabei bleiben, dass Core AI Third-Party-Entwicklern ermöglicht, die von Apple angebotenen KI-Modelle in ihren eigenen Apps zu verwenden – unabhängig davon, ob die Modelle von Apple selbst oder einem Drittanbieter wie eben Google stammen. Mit den im Vergleich zu Apples bisherigen eigenen Modellen deutlich fortschrittlicheren und stärkeren Gemini-Modellen dürfte für Entwickler auch die Attraktivität der Nutzung des KI-Angebots von Apple steigen.
(ubi)