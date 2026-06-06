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HP bringt High-end-Notebook im Ferrari-Outfit
Quelle: HP

HP bringt High-end-Notebook im Ferrari-Outfit

HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC heisst ein neues High-end-Notebook von HP, das sich im Ferrari-Outfit präsentiert. Eleganz und Leistung haben allerdings ihren Preis.
6. Juni 2026

     

Als Sponsor von Ferrari hat HP zum Grossen Preis von Monaco ein High-end-Notebook im Outfit des Rennstalls vorgestellt. Der HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC sei das Resultat einer zweijährigen symbiotischen Zusammenarbeit, welche Ferraris Design-Philosophie mit HPs eigener Designkompetenz und Ingenieurskunst verschmolzen habe. Das Ergebnis sei ein Gerät, das die Essenz von Eleganz, Kraft und Handwerkskunst beider Brands verkörpere, teilt HP mit.

Der Rechner präsentiert sich im Aluminiumgehäuse mit einem 3K-Tandem-OLED+-Touchdisplay und verfügt über eine transparente Bodenabdeckung aus Corning Gorilla Glass. Die Gehäuse-Oberfläche ist in Rosso Magma gehalten, Ferraris ikonischer Lackierung. Unter der Haube verbirgt sich State-of-the-Art-Technologie mit Intels neuem Prozessor Core Ultra X7 und Arc-B390-Grafik, womit eine Performance von 180 TOPS ermöglicht wird. Hinzu kommen satte 64 GB RAM und eine 1-TB-Solid-State-Disc.


HPs Ferrari-Notebook kommt in einer limitierten Auflage von 4999 nummerierten Exemplaren und wird mit einer Hülle geliefert, die aus demselben Leder wie die Sitze in einem Ferrari besteht. Das Ferrari-Notebook geht zum stolzen Preis von 5600 Dollar über den Tisch und ist nur in ausgesuchten Ländern verfügbar, darunter auch in der Schweiz. (rd)


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