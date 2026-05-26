Bootprobleme bei HP-Notebooks nach BIOS-Update

Nutzer von HP-Notebooks, darunter eher höherpreisige Modelle wie das Zbook Ultra G1a oder das Elitebook X G1a, berichten seit mehreren Wochen von Problemen beim Booten ihrer Systeme, nachdem ein über Windows Update verteiltes "kritisches" BIOS-Update eingespielt wurde. Auf Github findet sich eine Zusammenfassung
entsprechender Meldungen aus den HP-eigenen Foren sowie von Reddit und Level1techs.
Die Rede ist darin von sechs verschiedenen Problemen, angefangen mit einem totalen Boot Freeze, der das System praktisch unbrauchbar macht, über ausser Rand und Band geratene Ventilatoren bis zu Hardwaredefekten. Betroffen vom Boot Freeze sind offenbar Elitebook-Modelle ab BIOS 01.03.11 und Zbooks ab BIOS 01.04.03 bis 01.04.05. Wie "The Register" nun meldet
, ist man sich bei HP
der Probleme bewusst. Man gehe der Sache nach, heisst es seitens des Herstellers. Betroffene Nutzer sollen sich mit dem HP-Support in Verbindung setzen.
(ubi)