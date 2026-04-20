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HP stellt Remote-Desktop-Apps wie Anyware ein
Quelle: Depositphotos

HP stellt Remote-Desktop-Apps wie Anyware ein

Schluss mit den Lösungen HP Anyware, Trusted Zero Clients, Anyware Trust Center und Tera2 Clients. HP stellt den Verkauf demnächst ein und beendet den Support je nach Produkt Ende 2026, im Oktober 2029 oder am 31. Dezember 2029.
20. April 2026

     

HP hat das End-of-Life für verschiedene Remote-Desktop-Anwendungen verkündet. Darunter findet sich HP Anyware, das erst 2021 von HP zugekauft wurde. Dieses Produkt können neue Kunden noch bis zum 7. Mai 2026 erwerben, bestehende Kunden können ihr Abonnement noch bis Ende Oktober 2027 verlängern. Der Support endet am 31. Oktober 2028; Kunden mit mehrjährigen Verträgen erhalten bis 31. Oktober 2029 Wartung und Support.


Ebenfalls betroffen sind die Lösungen Trusted Zero Clients und Anyware Trust Center. Hier haben Verkauf und Verlängerungsmöglichkeit bereits am 9. April 2026 ihr Ende gefunden. Der Support für die neueste Version 25.10 wird am 31. Oktober 2026 eingestellt. Für den Kauf der Lösungen Tera2 Zero Clients und PCoIP Management Console sollen sich Neukunden An den Anbieter Tera2 wenden, Bestandskunden können ihre Lizenz bis 31. Dezember 2028 verlängern. Endgültig endet der Support am 31. Dezember 2029.
HP begründet den Entscheid für die Einstellung der Produkte folgendermassen: "Nach sorgfältiger Abwägung unserer Prioritäten im Bereich der Portfolioinvestitionen haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, bestimmte Bereiche unserer Remote-Desktop-Lösungen einzustellen. Diese Entscheidung ermöglicht es uns, unsere Ressourcen auf Produktkategorien zu konzentrieren, in denen wir den grössten Kundennutzen erzielen und langfristige Innovationen vorantreiben können." (ubi)


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