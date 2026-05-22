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iOS 27 soll iPhone 11 Pro und andere Modelle nicht mehr unterstützen
Quelle: Apple

iOS 27 soll iPhone 11 Pro und andere Modelle nicht mehr unterstützen

Unbestätigten Meldungen zufolge wird die kommende iOS-Version 27 die iPhone-Modelle der 11. Generation nicht mehr unterstützen. Das Betriebssystem soll für die Installation mindestens ein iPhone 12 benötigen.
22. Mai 2026

     

Wenn Apple wie erwartet die kommende iOS-Version am 8. Juni anlässlich der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC vorstellen wird, werden sich die Besitzer des iPhone-Modells 11 Pro nicht darüber freuen können. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, wird Apple mit iOS 27 die im Jahr 2019 lancierten iPhone-Modelle der 11. Generation nicht mehr unterstützen. Wie "9to5Mac" meldet, betrifft dies konkret die Modelle iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max sowie das iPhone SE der zweiten Generation.

Die Meldung basiert auf Hinweisen des Leakers Instant Digital, nach dessen Aussagen iOS 27 ein iPhone 12 oder neuer benötigt. Bereits im vergangenen Jahr hat Apple mit dem Release von iOS 26 bestimmte Modelle nicht mehr unterstützt, mitunter war damals das iPhone XS Generation an der Reihe.


Für die von iOS 27 jetzt nicht mehr unterstützten Geräte wird Apple weiterhin Updates ausliefern, allerdings dürften damit lediglich noch Fehler korrigiert und Sicherheitslecks ausgemerzt werden. Generell gilt es auch anzumerken, dass diverse Neuerungen von iOS 27 auch auf einem unterstützten iPhone 12 nicht genutzt werden können, da die Hardware die nötige Unterstützung versagt. (rd)


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