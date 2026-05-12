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iOS 27 hilft bei der Organisation von Safari-Tabs
Quelle: Apple

iOS 27 hilft bei der Organisation von Safari-Tabs

In der nächsten iOS-version 27 ergänzt Apple den Browser Safari gemäss einem Bericht mit einem Feature zur automatisierten thematischen Gruppierung der offenen Tabs.
12. Mai 2026

     

Neben MacOS 27 wird Apple an der kommenden WWDC auch sein iPhone-Betriebssystem Mit der neuen Versionsnummer vorstellen. In seinem neuesten Power-On-Newsletter (Paywall) berichtet Mark Gurman von einem interessanten neuen iOS-Feature namens "Organize Tabs". Dieses soll bei der Nutzung des mobilen Safari-Browsers helfen, Browser-Tabs sinnvoll zu gruppieren. Dazu dient ein spezieller Button und die Option, die Gruppierung auf Wunsch automatisch durchführen zu lassen.


"Wenn Sie die automatische Option auswählen, teilt das System mit, dass die Tabs nach den Themen gruppiert werden, die Sie gerade ansehen. Die Funktion wird im System zwar nicht als Apple-Intelligence-Erweiterung bezeichnet, nutzt aber offensichtlich eine Form von KI, um zu funktionieren", merkt Gurman dazu an. Hinweise auf das neue Feature sind kürzlich in einem Code-Leak aufgetaucht, nun hat der stets gut orientierte "Bloomberg"-Journalist quasi bestätigt, das es tatsächlich für iOS 27 geplant ist. Neben solchen Neuerungen – Organize Tabs dürfte nicht die einzige bleiben – soll sich Apple wie im Fall von MacOS 27 auch bei iOS 27 auch bei iOS 27 auf die Verbesserung der Stabilität und Performance sowie auf KI fokussieren. (ubi)


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