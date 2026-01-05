cnt
CES: HP präsentiert Digital Passport
Quelle: HP

Mit dem HP Digital Passport, basierend auf einem seriennummernspezifischen QR-Code auf den Geräten, will der PC-Hersteller gedruckte Dokumentation durch einen stets aktuell gehalten digitalen Informations-Hub ablösen.
5. Januar 2026

     

An der CES 2026, die ab 6. Januar über die Bühne geht, stellt HP den HP Digital Passport vor. Es handle sich um eine neue digitale Produkterfahrung, die den Zugang zu wichtigen Informationen rund um den PC deutlich vereinfache, heisst es in der Mitteilung. Das neue Feature wurde mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet und ist auf allen neueren HP-PCs integriert – sowohl auf 2025 eingeführten Modellen als auch auf sämtlichen Plattformen ab 2026.

Auf Seiten der PCs besteht der Digital Passport aus einem seriellen QR-Code, der auf der Unterseite des Geräts angebracht ist. Er lässt sich mit einem Smartphone einscannen und führt nach dem Motto "Ein Scan, unendliche Möglichkeiten" zu einem personalisierten digitalen Hub, zugeschnitten auf das jeweilige Gerät. Der Hub verschafft Zugriff auf zur Seriennummer passende Produktinformationen, Dokumentation wie zum Beispiel Anleitungen zur Einrichtung des Geräts und Supportinformationen, Empfehlungen für Zubehör, produktspezifische Nachhaltigkeitsinformationen, etwa zum Recycling, sowie rechtliche Angaben. Die Informationen werden laufend aktualisiert.


Mit dem Digital Passport will HP die Notwendigkeit für gedruckte Dokumentation minimieren und die Besitzer der Geräte gleichzeitig über besonders nützliche Funktionen informieren, die sonst oft unentdeckt bleiben. Der Hersteller nennt als Beispiele Kamera-Features, Audiooptimierung, Sicherheitsfunktionen und gerätespezifische Tastenkombinationen und verspricht damit eine souveräne Gerätenutzung, sichtbar gemachte Nachhaltigkeit sowie mehr operative Effizienz für Unternehmen. (ubi)
(Quelle: HP)
(Quelle: HP)


