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Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Internet
Quelle: Depositphotos

Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Internet

Wenn es um die Internetnutzung geht, läuft nicht viel ohne Open-Source- und Freeware-Apps. Wir stellen jene 10 Internetanwendungen vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
22. Mai 2026

     

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Apps angeführt vom Open-Source-Browser Firefox, der gerade erst in der stark überarbeiteten Version 151 vorgestellt wurde. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Googles-Chrome-Browser, der weltweit meistgenutzt Webbrowser. Den dritten Platz belegt Thunderbird, der Klassiker unter den Open-Source-Mail-Clients.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
Platz 10: Cyotek WebCopy
Mit Cyotek WebCopy lassen sich komplette Webseiten oder auch nur ausgesuchte Bereiche auf den heimischen Rechner kopieren.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: MailStore Home
MailStore erlaubt die Mail-Archivierung aus den meisten gängigen Mail-Programmen und bietet eine komfortable Bedienung.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: Pale Moon
Pale Moon ist ein alternativer Webbrowser, der auf Firefox aufsetzt, aber ausschliesslich für Windows optimiert wurde und damit eine äusserst hohe Performance aufweist.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: Vivaldi
Der Vivaldi-Browser wurde von Opera-Gründer Jon von Tetzchner kreiert und bietet unzählige Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: Browsing History View
Browsing History View liest die besuchten Webseiten aus den vier gängigsten Webbrowsern aus und stellt die Resultate in einer zusammenfassenden Liste dar..
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: CoolUtils Outlook Viewer
Wie der Name andeutet, lassen sich mit dem CoolUtils Outlook-Viewer PST- und OST-Dateien öffnen, ohne dass ein installiertes Outlook benötigt wird.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 4: Opera
Der Opera-Browser verfügt zwar nur über einen verschwindend kleinen Marktanteil, doch kann der Browser mit einer beachtlich hohen Geschwindigkeit aufwarten.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Mozilla Thunderbird
Thunderbird gilt als der frei erhältliche Mail-Client par excellence, der mit einigen Besonderheiten aufwarten kann.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 2: Chrome
Google Chrome ist ein schlanker und äusserst schneller Webbrowser mit vielen praktischen Features.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: Mozilla Firefox
Firefox ist ein äusserst schneller und Feature-reicher Webbrowser, der sich mit zahlreichen Plug-ins funktional erweitern lässt und neuesten Standards weitgehend entspricht.
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


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