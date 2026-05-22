Die 10 beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Internet

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Internet-Apps angeführt vom Open-Source-Browser Firefox, der gerade erst in der stark überarbeiteten Version 151 vorgestellt wurde. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielte Googles-Chrome-Browser, der weltweit meistgenutzt Webbrowser. Den dritten Platz belegt Thunderbird, der Klassiker unter den Open-Source-Mail-Clients.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Anwendungen fürs Internet präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

