Details zum Samsung Galaxy Z Fold 8 und Fold Wide aufgetaucht

Zum Samsung
Galaxy Z Fold 8 und zum Galaxy Z Fold Wide liegen vor der erwarteten Präsentation im Sommer erste Spezifikationen vor. Laut "Techmaniacs"
werden die Geräte rund um das nächste Galaxy-Unpacked-Event am 22. Juli erwartet. Das Galaxy Z Fold 8 werde demnach eher behutsam weiterentwickelt und erneut mit einem 6,5-Zoll-Aussendisplay sowie einem 8-Zoll-Hauptdisplay ausgestattet.
Im Inneren dürfte der Snapdragon 8 Elite Gen 5 arbeiten. Bei den Kameras bleibt Samsung dem Bericht zufolge bei einer 200-Megapixel-Hauptkamera. Die Ultraweitwinkelkamera steigt dagegen offenbar von 12 auf 50 Megapixel. Die beiden Selfie-Kameras lösen weiterhin mit je 10 Megapixeln auf. Grössere Änderungen gibt es offenbar beim Akku. Die Kapazität steigt laut den Angaben von 4400 auf 5000 mAh. Zudem unterstützt das Galaxy Z Fold 8 kabelgebundenes Laden mit 45 statt bisher 25 Watt. Aufgeklappt ist das Gerät dem Bericht zufolge 4,1 Millimeter dünn und wiegt etwas mehr als 210 Gramm.
Mit dem Galaxy Z Fold Wide bereitet Samsung zusätzlich ein breiteres Foldable vor. Das Modell kommt laut Bericht mit einem 7,6 Zoll grossen Innendisplay im 4:3-Format und wiegt rund 200 Gramm. Auf der Rückseite sind zwei Kameras vorgesehen, eine Hauptkamera und eine Ultraweitwinkelkamera mit jeweils 50 Megapixeln. Der Akku wird mit 4800 mAh angegeben und unterstützt ebenfalls Laden mit 45 Watt.
(dow)