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Samsung könnte beim Galaxy S27 am Display sparen
Quelle: Samsung

Samsung könnte beim Galaxy S27 am Display sparen

Die Preise für Speicher steigen nach wie vor rasant, was auch Smartphones betrifft. Samsung könnte gemäss einem Bericht für das Galaxy S27 auf günstigere Displays von chinesischen Herstellern statt weniger Speicher setzen, damit sich der Gerätepreis nicht allzu sehr erhöht.
12. Mai 2026

     

Bisher war es für Samsung gleichsam Ehrensache, in seinen Smartphones der Flagship-Linie Galaxy S nur die besten Displays zu verbauen – und das waren selbstredend stets die OLED-Panels aus dem eigenen Hause. In Zukunft könnte sich dies zumindest für das Einstiegsmodell der Top-Linie, das auf nächstes Jahr erwartete Galaxy S27, ändern. Laut einem Bericht von "Zdnet Korea" hoffen chinesische Displayhersteller, Samsung künftig auch mit flexiblen OLEDs für die Standardmodelle der Galaxy-S-Serie beliefern zu können.

Ein Grund, bei OLED-Displays für die eigenen Smartphones auch auf andere Hersteller zu setzen, könnte der Preisdruck sein. Die Preise für Speicher sind in den letzten Monaten derart gestiegen, dass sie mittlerweile um die 30 Prozent der gesamten Materialkosten für ein Smartphone ausmachen. Am Speicher lässt sich bei Flagship-Smartphones kaum sparen, denn User haben hohe Ansprüche an die Kapazität ihrer Geräte. Das Display als zweiter grosser Kostenpunkt kommt schon eher infrage, solange die Qualität weiterhin stimmt. Damit die Verkaufspreise für die Galaxy-S-Geräte nächstes Jahr nicht in galaktische Höhen steigen, könnte Samsung durchaus an günstigere Displays denken.


Display-Aufträge von Samsung haben ein Hersteller aus China, nämlich CSOT, bereits erhalten, bisher allerdings nun für das Midrange-Modell Galaxy A57. Um die OLED-Lieferung für das Galaxy S27 soll sich laut dem Bericht nun der Hersteller BOE bemühen, und Samsung erwägt laut Gerüchten diese Option durchaus. Allerdings dürfte Samsung Display auch weiterhin den grösseren Anteil der Panels liefern, während BOE als Zweitlieferant eingesetzt würde. (ubi)


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