Samsung präsentiert Galaxy S26 Lineup

Samsung hat die neuesten Flaggschiff-Modelle seiner Smartphone-Familie Galaxy S26 vorgestellt. Diverse der Spezifikationen wurden in den vergangenen Wochen bereits gerüchteweise herumgereicht, doch jetzt hat der südkoreanische Elektronikriese alle Details und auch die Schweizer Preise bekanntgegeben.
Die neuen Geräte verfügen alle über ein Aluminium-Gehäuse und arbeiten mit Android 16. Das Top-Modell Galaxy S26 Ultra verfügt nach wie vor über ein 6,9-Zoll-OLED-Display, das 3120 x 1440 Pixel darstellt. Für die Rechenpower sorgt ein Prozessor vom Typ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nach wie vor bietet das Gerät vier Kameras: eine 200-MP-Hauptkamera, ein 50-MP-Ultraweitwinkel, eine 3x-Zoom-Teleobjektiv mit 10 MP und eines mit 5x-Zoom und 50 MP. Für Selfies finden sich bei allen S26-Modellen eine 12-MP-Kamera. Gegenüber den Vorgängermodellen bietet das S26 Ultra grössere Blenden beim 5x-Tele und der Hauptkamera.
Beim Speicher stehen drei Optionen zur Verfügung: 1 TB mit 16 GB RAM sowie 512 oder 256 GB mit 12 GB Arbeitsspeicher. Der Akku liefert wie zuvor 5000 mAh, kann mit 60 Watt aber schneller geladen werden. Die Preise beginnen hierzulande bei 1249 Franken.
Beim S26 Ultra führt Samsung
ausserdem erstmals die Funktion Privacy Display ein. Eine Kombination von Hardware und Software sorgt dafür, dass der Blickwinkel auf das Display eingeschränkt wird und so neugierige Blicke verhindert werden.
Das Samsung Galaxy S26 Ultra (Quelle: Samsung)
Das Samsung Galaxy S26 Plus (Quelle: Samsung)
Samsung Galaxy (Quelle: Samsung)
Das Galaxy-S26-Line-up mit dem Galaxy S26 Ultra, dem Galaxy S26 Plus und dem Galaxy S26 (v.l.n.r.) (Quelle: Samsung)
Im Basismodell Galaxy S26 werkelt ein Samsung-Prozessor vom Typ Exynos 2600. Der Arbeitsspeicher umfasst hier 12 GB mit wahlweise 256 oder 512 Anwenderspeicher. Dazu verfügt das S26 über eine Dreifachkamera, wobei die 50-MP-Hauptkamera wie auch das Ultraweitwinkel mit 12 MP mit kleinerer Blende arbeiten als das Ultra-Modell. Das 6,7-Zoll-Display stellt 2340 x 1080 Pixel dar, während der Akku weiterhin 4300 mAh liefert. In der kleineren Ausführung kostet das S26 in der Schweiz 899 Franken.
Wenige technische Unterschiede zum Basismodell bietet das S26+. Das 6,7-Zoll-OLED-Display liefert wie beim Ultra 3120 x 1440 Pixel, während der Akku 4900 mAh unterstützt. Das Galaxy S26+ ist in der Schweiz ab 1079 Franken erhältlich.
(rd)