Samsung präsentiert Galaxy S26 Lineup

Im Basismodell Galaxy S26 werkelt ein Samsung-Prozessor vom Typ Exynos 2600. Der Arbeitsspeicher umfasst hier 12 GB mit wahlweise 256 oder 512 Anwenderspeicher. Dazu verfügt das S26 über eine Dreifachkamera, wobei die 50-MP-Hauptkamera wie auch das Ultraweitwinkel mit 12 MP mit kleinerer Blende arbeiten als das Ultra-Modell. Das 6,7-Zoll-Display stellt 2340 x 1080 Pixel dar, während der Akku weiterhin 4300 mAh liefert. In der kleineren Ausführung kostet das S26 in der Schweiz 899 Franken.Wenige technische Unterschiede zum Basismodell bietet das S26+. Das 6,7-Zoll-OLED-Display liefert wie beim Ultra 3120 x 1440 Pixel, während der Akku 4900 mAh unterstützt. Das Galaxy S26+ ist in der Schweiz ab 1079 Franken erhältlich. (rd)