Galaxy S26 soll wieder variable Blende erhalten

Geht es nach verschiedenen Medienberichten, wird Samsung
die Topmodelle der kommenden Galaxy-S26-Familie mit einer Kamera ausstatten, die eine physisch variable Blende aufweist. Dies war zuletzt bei der Galaxy-S10-Generation der Fall, danach hat Samsung jeweils für die Blende eine rein elektronische Lösung gewählt. Der Hintergrund für den Schritt dürfte sein, dass auch Apple für das iPhone 18 Pro vermutlich eine variable Blende plant. Im Vergleich zu einer fixen Blende mit per Software erzeugten Effekten bringt dies den Vorteil einer natürlichen Tiefenschärfe (Bokeh) und einer verbesserten Kontrolle über den Lichteinfall.
Das koreanische Magazin "ETNews" merkt an
, dass Samsung bei mehreren Lieferanten von Kameramodulen die Entwicklung einer variablen Blende angefordert habe. Samsung Electro-Mechanics und MCNEX sollen demnach entsprechende Testmuster an Samsung Electronics geliefert haben. Der Artikel zitiert allerdings Brancheninsider mit der Aussage, dass die variable Blende sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinde und es noch nicht feststehe, dass das Feature wirklich beim Galaxy S26 Einzug halte.
(ubi)