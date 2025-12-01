cnt
Schnelleres Laden für die Galaxy-S26-Familie
Quelle: Samsung

Schnelleres Laden für die Galaxy-S26-Familie

Die nächste Galaxy-Smartphonefamilie soll gemäss Textstrings im One-UI-8.5-Code sowohl kabelgebunden als auch drahtlos deutlich höhere Ladeleistungen erlauben als die aktuellen Galaxy-S25-Modelle.
1. Dezember 2025

     

Samsung wird 2026 wohl wie gewohnt eine neue Smartphone-Reihe auf den Markt bringen. Im Code für die Benutzeroberfläche One UI 8.5 sind Hinweise aufgetaucht, die auf eine neue Ladetechnologie schliessen lassen – bisher haben sich Galaxy-Smartphones nicht gerade durch rekordverdächtige Ladegeschwindigkeiten ausgezeichnet. Der Programmcode für die neue Oberfläche erwähnt ein Feature namens Super Fast Charging 3.0. In früheren Versionen galten 45 Watt als Maximum, kategorisiert mit der Bezeichnung Level 3. Der neue Code führt zusätzlich ein Level 4 auf, das gemäss Branchenexperten auf eine Ladeleistung von 60 Watt oder mehr schliessen lässt.


Die Spezialisten von "Android Authority" haben noch weitere im Code versteckte Hinweise entdeckt. Sie spekulieren, dass sich das Galaxy S26 Ultra drahtlos mit 25 Watt laden lassen wird, das Basismodell S26 soll derweil mit 20 Watt drahtlos geladen werden können. Die aktuelle Galaxie S25-Reihe erlaubt drahtlos maximal eine Ladeleistung von 15 Watt. (ubi)


