Specs und Renders von Samsungs neuem Galaxy S26+ geleakt

Anfang kommenden Jahres wird Samsung
mit der Familie Galaxy S26 die jüngsten Modelle seiner Smartphone-Flaggschiffe vorstellen. Mittlerweile sind Bilder und angebliche Spezifikationen des Plus-Modells geleakt.
Wie die von "Android Headlines
" veröffentlichten CAD-basierten Renders verraten, weist das S26+ ein flaches Display mit einem zentrierten Camera Hole auf und verfügt über eine rückseitige Triple-Kamera. Die zu sehenden Farben sollen allerdings nicht dem finalen Outfit entsprechen und dienen nur der Visualisierung.
Was die Spezifikationen anbelangt, soll das neue Galaxy über ein 6,7-Zoll-Display verfügen, das eine Bildwiederholrate bis 120 Hz unterstützt und mit 3120 x 1440 Pixel auflöst. Für die Rechenleistung soll in den USA ein Snapdragon 8 Elite Gen 5, in Europa ein Exynos-2600-Prozessor zum Einsatz kommen. Die RAM-Ausstattung wird mit 12 GB angegeben, während an Speicher bis 512 GB zur Verfügung stehen. Ebenfalls an Bord des Android-16-Smartphones sei ein 4900 mAh-Akku.
Das Galaxy S26+ wird im Januar mit dem Basismodell S26 und dem S26 Ultra erwartet. Auf die Produktion einer Edge-Version soll Samsung verzichten ("Swiss IT Magazine" berichtete
).
(rd)