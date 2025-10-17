cnt
Samsung verzichtet auf Produktion des Galaxy S26 Edge
Samsung verzichtet auf Produktion des Galaxy S26 Edge

Angesichts der mageren Verkaufszahlen vom Galaxy S25 Edge soll Samsung auf die Produktion eines Nachfolgemodells verzichten. Vom Ultra-Modell der kommenden S26-Serie ist derweil ein erstes Bild geleakt.
17. Oktober 2025

     

Von dem im Frühjahr lancierten Smartphone Galaxy S25 Edge wird es offenbar kein Nachfolgemodell geben, wie "Sammobile" mit Bezug auf die südkoreanische Website "Newspim" berichtet. Samsung soll die Mitarbeiter bereits über die Produktionseinstellung der gesamten Edge-Serie informiert haben. Zum Entscheid sollen in erster Linie die enttäuschenden Verkaufszahlen geführt haben. Im ersten Monat sollen lediglich 190'000 Geräte verkauft worden sein. Gemäss dem Bericht wird Samsung am nächsten Unpacked Event im kommenden Januar somit nur drei Gerätefamilien vorstellen: das Basismodell Galaxy S26, das Galaxy S26 Plus sowie das Galaxy S26 Ultra.

Vom Ultra-Modell wurde von einem Case-Produzenten jetzt auch ein erstes Bild veröffentlicht, wie "Neowin" meldet. Das geleakte Bild zeigt ein schwarzes oder antrazitfarbenes Smartphone mit drei übereinanderstehenden Hauptkameras und zwei weiteren sowie dem LED‑Flash daneben platziert. Die Anordnung entspricht damit dem Vorgängermodell S25 Ultra. (rd)
