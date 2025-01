Samsung zeigt Galaxy S25 am 22. Januar; erste Bilder geleakt

Am 22. Januar wird Samsung sein neues Flaggschiff, das Galaxy S25, vorstellen. In der entsprechenden Einladung zum nächsten Unpacked-Event heisst es dazu, dass man dabei das nächste Kapitel im Bereich der mobilen KI aufschlagen werde. Der Event kann live über den Samsung-Youtube-Kanal verfolgt werden.Auf erste Bilder des neuen Geräts muss man allerdings nicht warten, diese wurden bereits geleakt und bei " Winfuture " gezeigt. Auf den Bildern sind die beiden Modelle S25 sowie S25+ mit drei Kameralinsen auf der Rückseite äusserlich nicht zu unterscheiden. Das Modell S25 Ultra kommt mit insgesamt fünf Linsen und orientiert sich optisch an den übrigen S-Modellen. In den letzten Jahren orientierte sich das Ultra-Modell jeweils noch stärker an der Note-Serie. Wie gehabt soll aber auch dieses Jahr der S-Pen im Gehäuse des Ultra-Modell stattfinden. (mw)