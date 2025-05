Samsung stellt Galaxy S25 Edge vor

Samsung hat sein neues Slim-Modell, das Galaxy S25 Edge, vorgestellt, das damit per sofort auch in der Schweiz zu haben ist. Das auffälligste Merkmal, auf das auch der Name anspielt, ist wohl die Dicke des Geräts: Mit 5,8 Millimeter ist das Gerät doch deutlich dünner als das im Januar 2025 vorgestellte Galaxy S25 . Das betrifft aber natürlich nur das Chassis des Geräts – die Kamera steht derweil doch beachtlich weit raus. Im Vergleich zum S25 ist der Camera Bump in der Tat so gross, dass der Unterschied in der Dicke bei der Kamera nicht mehr so gross sein dürfte, in Zahlen gibt Samsung die Masse des Kamera-Hubbels nicht aus.Dafür hat es die Kamera aber in sich: Im S25 Edge findet sich eine Weitwinkellinse mit 200 MP, die laut Hersteller vor allem in Umgebungen mit schlechtem Licht ihre Stärke ausspielen kann und von einer Ultraweitwinkelkamera mit 12 MP begleitet wird. Die Frontkamera verfügt ebenfalls über eine Auflösung von 12 MP. Dazu kommen diverse KI-unterstützte Features für die Bildaufnahme und -bearbeitung. Auch abgesehen von der Kamera schreibt Samsung , wie auch schon beim S25, das Thema KI gross – so sind nicht nur hauseigene KI-Features auf dem Gerät zu finden, sondern etwa auch eine tiefe Integration von Googles Gemini.