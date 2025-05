Samsung lanciert Color E-Paper in der Schweiz

Samsung hat das Color E-Paper in der Schweiz lanciert. Dabei handelt es sich um eine Digital-Signage-Lösung, welche ohne direkten Stromanschluss auskommt. Das E-Paper ist mit einem 4600-mAh-Akku bestückt, der bis zu 200 Tage halten soll, wenn der Content einmal täglich wechselt. Dadurch soll sich das Display mit seiner Diagonale von 32 Zoll und WQHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) auch an Orten aufstellen lassen, wo kein Storm vorhanden ist.Für die Datenübertragung und Speicherung stehen ein USB-C-Port sowie 8 GB interner Speicher bereit. Ebenfalls an Bord sind WiFi und Bluetooth, womit das Display auch ferngesteuert werden kann. Dazu gibt es eine dedizierte E-Paper-App für Android und iOS, über die man auch An- und Abschaltezeiten definieren oder Playlists mit vordefinierten Inhalten erstellen kann. Für die Content-Erstellung und -verwaltung wiederum kommt Samsung VXT (Visual Experience Transformation) zum Einsatz – eine Cloud-native All-in-One-CMS-Plattform, über die auch mehrere Color E-Paper bespielt und verwaltet werden können. Ausserdem gibt es die Möglichkeit, das Color E-Paper über die Tizen Enterprise Plattform in ein eigenes Content-Managementsystem zu integrieren. Verkauft wird das Color E-Paper ab sofort ab 1690 Franken. (mw)