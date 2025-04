Samsung will Rollout von One UI 7 bald fortsetzen

Samsung will den Rollout von One UI 7 bald fortsetzen. Das geht aus einer Mitteilung eines Samsung-Mitarbeiters im koreanischen Community-Forum hervor, wie "Android Authority" berichtet . Der Hersteller hat dies mittlerweile bestätigt. Ein genauer Termin wurde jedoch nicht kommuniziert.Samsung hatte die schrittweise Veröffentlichung der neuen Benutzeroberfläche Anfang der Woche kurzfristig gestoppt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Grund war ein gravierender Fehler, der dazu geführt hat, dass sich einige Smartphones nicht mehr entsperren liessen. Der Neustart des Rollouts spricht dafür, dass der Hersteller den Fehler schnell beheben konnte.Zeitgleich ist auf Reddit ein aktualisierter Zeitplan aufgetaucht, der sich jedoch auf den indischen Markt bezieht. Hier heisst es, dass die Galaxy S24-Serie (ohne FE), das Galaxy Z Flip 6 und das Galaxy Z Fold 6 das Update noch im April erhalten sollen. Weitere berechtigte Geräte folgen dann im Mai und Juni, als letztes Modell erhält das Galaxy Tab A9 das Update dann im Juli. (sta)