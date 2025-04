Samsung stoppt Update auf One UI 7 weltweit

Samsung hat den Rollout für seine Android-15-basierte Android-Oberfläche One UI 7 für die aktuellen Flagship-Modelle weltweit gestoppt. Dies betrifft die Modelle Galaxy S24, Z Flip 6 und Z Fold 6, sowohl auf Exynos- aus auch auf Snapdragon-Basis. Die neue Firmware ist auf den Servern von Samsung nicht mehr zu finden, wie User Ice Universe in einem X-Post mitteilt.Der Grund für das temporäre Aus für One UI 7 liegt demnach in einem schwerwiegenden Fehler, der kürzlich entdeckt wurde. Laut dem Leaker haben User in Südkorea von dem Problem berichtet. Sie konnten nach dem Update ihr Smartphone in gewissen Fällen nicht mehr entsperren. Es wird davon abgeraten, das Update aufzuspielen, falls man es nicht schon getan hat. Samsung hat sich zu dem Problem bisher nicht offiziell geäussert. (ubi)