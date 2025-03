Samsung rollt One UI 7 im April aus

Samsung hat den 7. April als Stichtag genannt: Zu diesem Termin soll der Rollout der neuen Benutzeroberfläche One UI 7 auch über die Galaxy S25-Serie hinaus beginnen. Im ersten Schritt versorgt der Hersteller die Galaxy S24-Serie, das Galaxy Z Fold 6 und das Z Flip 6, anschliessend sollen auch andere Geräte folgen.One UI 7 kommt unter anderem mit der Now Bar. Diese zeigt verschiedenste Updates direkt auf dem Sperrbildschirm an, ohne das Smartphone zuvor entsperren zu müssen. Gross schreibt Samsung zudem die KI-Integration. So ermöglicht AI Select beispielsweise das unkomplizierte Erstellen von Gif-Dateien aus einem Video heraus. Writing Assist unterstützt wiederum beim Zusammenfassen und Formatieren von Texten. Drawing Assist hilft zudem bei der kreativen Ausarbeitung von Datenquellen wie Textprompts, Bildern und Skizzen, während Audio Eraser die Tonspuren von Videos optimiert, indem unerwünschte Geräusche entfernt werden.Darüber hinaus ist Google Gemini tief in One UI 7 integriert. Das erlaubt die Steuerung des Geräts über natürliche Sprache, neu auch in den Einstellungen. So nennt Samsung als Beispiel den Satz: "Meine Augen sind müde". Sagen Nutzer diesen in den Einstellungen, schlägt das System Optionen wie die Anpassung der Helligkeit vor.Samsung verweist darauf, dass der Start des Rollouts je nach Markt etwas variieren kann und der 7. April somit nicht in Stein gemeisselt ist. (sta)