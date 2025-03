Samsung macht Soundbars mit fehlerhaftem Update unbrauchbar

Mit einem Update für die Firmware (Version 1020.7) einiger seiner Soundbars hat Samsung diese offenbar kaputtgemacht. Die Geräte sind aktuell nicht nutzbar, dies ist zahlreichen Forumbeiträgen zu entnehmen, wie etwa "The Verge" berichtet . Betroffen ist vor allem die Atmos-Soundbar HW-Q990D, die in der Schweiz für 800 bis 900 Franken den Besitzer wechselt. Aber auch die Modelle HW-Q800D, HW-S801D und HW-935GD haben vereinzelte Ausfälle.Auf den betroffenen Geräten geht nichts mehr: Die Knöpfe reagieren nicht mehr, genauso wenig wie die Fernbedienung. Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen funktioniert ebenfalls nicht. Kunden, die eine der genannten Soundbars in Betrieb haben, wird dringend angeraten, mit dem Aufspielen von Updates zu warten und automatische Updates zu deaktivieren.Falls es dafür schon zu spät ist, hat man Stand jetzt ein ernsthaftes Problem. Denn die Lösungswege, die verschiedenen betroffenen Nutzern empfohlen wurden, reichen vom Einspielen eines Firmware-Updates via USB-Stick bis zum Einschicken der Soundbar an Samsung für eine Reparatur – und diese kann mehrere Wochen dauern. Einzelnen Beiträgen im Samsung-Forum ist ausserdem zu entnehmen, dass USB-Sticks ebenfalls nicht erkannt werden. Der Hersteller selbst hat sich noch nicht offiziell zum Update-Debakel geäussert. (win)