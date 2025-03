MWC: Samsung präsentiert Midrange-Smartphones der A-Serie

In Sachen Speicher gibt’s unterschiedlichste Kombinationen zwischen 6 GB RAM und 128 GB Storage und 12 GB RAM mit 256 GB Hauptspeicher. Diese können je nach Markt und Lieferant variieren, wie Samsung anmerkt. Alle Geräte verfügen über IP67-Zertifizierung und kommen mit Android 15 respektive One UI 7. Apropos Software: Mit der A-Serie macht man auch in Sachen Updates leichte Abstriche. Security-Updates bekommt die A-Serie nämlich nur sechs Jahre lang. Für die Flaggschiffe der S-Serie werden sieben Jahre versprochen.Vorbestellungen werden per sofort entgegengenommen, die Auslieferung soll etwa Mitte März beginnen. Preislich bewegen sich die Geräte zwischen 270 Franken (A26 mit 128 GB) und 430 Franken (A56 mit 256 GB). (win)