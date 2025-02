Samsung könnte bei künftigen Galaxy Buds auf Bluetooth verzichten

Wenn es heute um kabellose Ohr- und Kopfhörer geht, kommt fast immer der Bluetooth-Funkstandard ins Spiel. Hinweise deuten allerdings darauf hin, dass Samsung die Bluetooth-Technologie durch Ultra-Wideband (UWB) ersetzen könnte.Wie "Neowin" mit Bezug auf "91mobiles" meldet , weist ein Antrag von Samsung beim US-Patentamt darauf hin, dass die Südkoreaner in kommenden Earphones für die Audio-Übertragung auf UWB setzen und sich von Bluetooth verabschieden könnten. Tatsächlich verfügt UWB gegenüber Bluetooth über diverse Vorteile. So entfallen die bekannten Latenzprobleme ebenso wie die Schwierigkeiten mit Interferenzen. Dazu geht Samsung davon aus, dass sich via UWB Transferraten von bis zu 20 Mbps realisieren lassen, und auch beim Stromverbrauch wird von tieferen Werten ausgegangen. Die höheren Übertragungsraten sollen schliesslich auch die Nutzung von verlustfreien Audio-Dateien ermöglichen.Immerhin unterstützt bereits seit längerem eine Vielzahl von Premium-Smartphones die Ultra-Wideband-Übertragungstechnologie. Im Fall des iPhones ist dies bei den meisten Modellen seit der 11. Generation der Fall, Samsung unterstützt die Technologie seit den Galaxy-S21-Plus- und Ultra-Modellen. (rd)