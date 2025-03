Samsung versorgt auch ältere Galaxy-Geräte mit One UI 7

Mehr Galaxy-Modelle als bisher erwartet erhalten das Update auf One UI 7. Dieses startet am 7. April 2025, wie Samsung kürzlich bekanntgab. Als erstes profitieren aktuelle Modelle wie die Galaxy-S24-Serie sowie die Foldables Z Fold 6 und Z Flip 6 von der neuen Version der Benutzeroberfläche. Anschliessend folgt dann eine sukzessive Verteilung an ältere Geräte – und das sind einige, wie Samsung jetzt in einer Liste der berechtigten Smartphones und Tablets ausführt.So profitieren Modelle bis zur Galaxy-S21-Serie vom UI-Update. Diese kam 2021 auf den Markt. Bei den Tablets ist das Galaxy Tab S6 Lite das älteste Modell, das noch One UI 7 erhält.· Galaxy S24 Series· Galaxy S24 FE· Galaxy S23 Series· Galaxy S23 FE· Galaxy S22 Series· Galaxy S21 Series· Galaxy S21 FE· Galaxy Z Fold6 and Galaxy Z Flip6· Galaxy Z Fold5 and Galaxy Z Flip5· Galaxy Z Fold4 and Galaxy Z Flip4· Galaxy Z Fold3 and Galaxy Z Flip3· Galaxy Tab S10 Series· Galaxy Tab S9 Series· Galaxy Tab S9 FE Series· Galaxy Tab S8 Series· Galaxy Tab S6 LiteSamsungs One UI 7 treibt vor allem die tiefere Integration von KI-Features auf den Galaxy-Geräten voran. Unter anderem kommen mit dem Update Funktionen wie AI Select, Writing Assist und Drawing Assist. (sta)