Samsung stoppt Update auf One UI 8 für immer mehr Geräte
Quelle: Samsung

Samsung stoppt Update auf One UI 8 für immer mehr Geräte

Samsung scheint mit erheblichen Problemen beim Rollout von One UI 8 zu kämpfen. Der Hersteller stoppt das Update aktuell für immer mehr Galaxy-Modelle.
22. Oktober 2025

     

Samsung hat das Update auf One UI 8 nun auch für das Galaxy S23 unterbrochen. Zuvor waren bereits die Modelle der Galaxy S22- sowie der S24-Serie betroffen. Und jetzt hat unter anderem der X-Nutzer @Koram_Akhilesh entdeckt, dass die Samsung-Server auch keine One UI 8-Builds mehr für die S23-Geräte bereitstellen.

Angaben zu den Gründen für den Stopp macht der südkoreanische Hersteller jedoch nicht. Bei einer entsprechend weitreichenden Massnahme wie dem jetzigen Stopp kann man aber von schwerwiegenden Problemen ausgehen, die beispielsweise zu Systeminstabilität führen oder auch die Akkuleistung betreffen.


Und es ist nicht das erste Mal, dass Samsung mit vergleichbaren Herausforderungen zu kämpfen hat. Bereits beim Rollout von One UI 7 musste der Hersteller die Reissleine ziehen. Gleichzeitig scheinen sich Besitzer betroffener Modelle aber keine Gedanken machen zu müssen. Bisher sind zumindest keine Berichte von grösseren Problemen nach dem Update auf One UI 8 bekannt. (sta)


