Samsung Galaxy Ring sorgt für Spitalbesuch

Tech-Enthusiast Daniel Rotar musste aufgrund seines Samsung
Galaxy Rings ins Spital, wie er auf X schildert
. Eigentlich wollte er gerade seinen Flug erwischen, doch aufgrund des aufgeblähten Akkus seines smarten Rings durfte er dieses nicht besteigen. Denn der Ring liess sich in Folge nicht mehr vom Finger lösen. Stattdessen ging es daher auf den Notfall. Dort konnte der Galaxy Ring dann ohne Operation entfernt werden.
Es scheint kein Einzelfall zu sein. Über Kanäle wie Reddit beschweren sich mehrere Besitzer des Galaxy Rings über aufgeblähte Akkus, aber auch über kurze Betriebszeiten. So müsse der Ring bereits nach wenigen Stunden wieder aufgeladen werden, lautet ein Kritikpunkt.
Auf Nachfrage von "Engadget" zum Fall Rotar hat Samsung zurückhaltend reagiert
: "Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität, und wir stehen in direktem Kontakt mit diesem Nutzer, um mehr über sein Anliegen zu erfahren. Obwohl solche Vorfälle äusserst selten sind, gibt es einige Möglichkeiten, einen festsitzenden Ring zu entfernen, darunter Seife und Wasser – oder das Eintauchen der Hand in kaltes Wasser. Wenn diese Methoden nicht funktionieren, finden Sie weitere Informationen auf unserer Samsung-Supportseite."
(sta)