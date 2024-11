Samsung bringt seinen smarten Ring in die Schweiz

Der Smart Ring Galaxy Ring von Samsung ist per sofort nun auch offiziell in der Schweiz erhältlich. Dabei gibt es den Ring in den Farben Titanium Black, Titanium Silver und Titanium Gold zu einem Preis von 429 Franken. Um die richtige Grösse zu erwischen, bietet Samsung kostenlos ein Grössenprobier-Set an, das vorab geliefert wird.Mit dem lediglich 2,3 Gramm schweren Galaxy Ring sollen sich die verschiedensten Gesundheitsdaten tracken lassen – etwa die Herzfrequenz, den Sauerstoffgehalt im Blut oder die Körpertemperatur. Zudem zeichnet der Galaxy Ring den Schlaf auf und verspricht eine umfassende Analyse über persönliche Schlafmuster. Nebst Gesundheitstracking bietet der Galaxy Ring auch Gestensteuerung in Verbindung mit dem Smartphone. Doppeltes Fingertippen schaltet zum Beispiel den Wecker aus, und beim Fotografieren kann der Ring als Auslöser dienen.Der Galaxy Ring muss für den vollen Funktionsumfang mit einem Samsung Galaxy Smartphone gekoppelt werden. Wird er mit einem anderen Gerät gekoppelt, sind gewisse Funktionen wie die Gestensteuerung nicht verfügbar. Wird der Galaxy Ring zusammen mit der Galaxy Watch 7 oder der Galaxy Watch Ultra getragen, wird das Tracking laut Samsung umfassender und die Akkulaufzeiten verlängert. Der Akku soll bis zu sieben Tage halten und kann über das mitgelieferte Ladeetui geladen werde, zudem ist der Ring wasserdicht. (mw)