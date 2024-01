Samsung kündigt Gesundheits-Wearable Galaxy Ring an

Diese Woche hat der südkoreanische Technologieriese Samsung an einer über einstündigen Produktshow das neueste Galaxy-Smartphone S24 vorgestellt ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Ganz am Schluss der Präsentation liess Samsung das Publikum einen Blick auf ein neues Gadget werfen: Den neuen Galaxy Ring. Dazu hiess in der Präsentation lediglich, es handle sich um ein Gesundheits- und Wellness-Wearable. Weitere Informationen, etwa zu den Funktionen, zum Preis oder zum Markteinführungstermin wurden nicht verraten.Über die technischen Details kann somit nur spekuliert werden. Man darf allerdings davon ausgehen, dass der Galaxy-Ring über ähnliche Features verfügen wird wie bestehende Ring-Wearables. Die Ringe des finnischen Herstellers Oura Health sind etwa in der Lage, die Schlafenszeit zu registrieren, den Blutsauerstoff, die Hauttemperatur oder die Herzfrequenz zu messen. Die Oura-Ringe sind im Preisbereich von 300 bis 400 Franken erhältlich. (rd)